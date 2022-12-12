Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 3 - Sakaryaspor: 1

Lig'in 17. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

3. dakikada sağ taraftan Erdem'in ortasında Rogerio'un indirdiği topta ceza yayının hemen önünden Regattin'in sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

10. dakikada Kendi yarı alanında top çeviren Sakaryaspor'da kaleci Cihan'ın hatasında araya giren Kappel, topu ağlara gönderdi. 2-0

15. dakikada Sakaryaspor atağında sağ taraftan gelen topu ceza sahası dışında kontrol eden Burak'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 2-1

65. dakikada sağ taraftan atılan pasta ceza sahası dışında sağ tarafta topla buluşan Regattin'in sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top üstten az farkla auta gitti.

74. dakikada Pendikspor atağında sağ taraftan topu yerden içeri gönderen Kappel, Sakaryaspor savunmasından seken topa tekrar hareketlendi. Kappel, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Adem Cinek pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi ve beyaz noktayı gösterdi.

76. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Regattin'in kalecinin sağ tarafına yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti ve ev sahibi ekip farkı yeniden ikiye çıkardı. 3-1

86. dakikada Sakaryaspor'da Oğuz Yıldırım, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası gördüğü ikinci sarı kart sonrası oyundan ihraç edildi.

Stat: Pendik

Hakemler: Adem Cinek, Oğuz Terzi, Mehmet Şengül

Pendikspor: Burak Öğür, Gökcan Kaya (Samet Asatekin dk. 89 ?), Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu, Erdem Özgenç, Regattin, Hasan Kılıç, Erhan Kara, Muhammed Akarslan (Enes Keskin dk. 55), Rogerio (Görkem Bitin dk. 82 ?), Kappel (Ahmet Yazar dk. 90 ?)

Yedekler: Murat Akşit, Murat Akça, Efe Sayhan, Nikolics, Arda Aksoy, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Milosevic (Nalepa dk. 46), Donkor, Ümit Kurt, Hüsamettin Tut, Serkan Odabaşoğlu, Roshi, Hakan Yavuz (Emirhan Aydoğan dk. 69) Burak Süleyman (Ozan Sol dk. 69), Hurşit Taşcı (Kassongo dk. 46), Oğuz Yıldırım

Yedekler: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Woolery, Hüseyin Öztürk, Berat Pınar, Berkay Kurubacak

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Regattin (dk. 3 ve 76 pen.), Kappel (dk. 10) (Pendikspor), Burak Süleyman (dk. 15) (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Oğuz Yıldırım (dk. 86) (Sakaryaspor)

Sarı kart: Hasan Kılıç, Erhan Kara (Pendikspor) Roshi, Serkan Odabaşoğlu, Ümit Kurt, Ozan Sol (Sakaryaspor)