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Spor Toto 1. Lig Play-Off Final: Hatayspor: 0 - Gazişehir Gaziantep: 1 (İlk yarı)

Spor Toto 1.

Lig Play-Off Final maçında Hatayspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada sol taraftan Erhan Çelenk'in ortasında kale önünde Gökhan Alsan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


29. dakikada sağ kanattan Selim Ilgaz'ın ortasında top kaleye yöneldi. Kale üst direğine çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı kale önünde Oğuz Ceylan, kornere gönderdi.


44. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Bjarnasson'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Akın'da kaldı.


45. dakikada sol taraftan Bjarnasson'un içeri çevirdiği topa kale önünde Gökhan Alsan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Hatayspor: Akın, Mehmet Dingil, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Diallo, Selim Ilgaz, Cener Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz, Mirkan Aydın


Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Hamza Gür, Korkishko, Nimaga, Wellington


Teknik Direktör: İlhan Palut


Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Günay Güvenç, Uğur Aslan Kuru, Oğuz Ceylan, Yalçın Kılınç, Erhan Çelenk, Gökhan Alsan, Bjarnasson, Poepon, Mehmet Erdem Uğurlu, Oğulcan Çağlayan


Yedekler: Nihat Şahin, Ahmet Kesim, Wanderson, Kerim Avcı, Sow, Kenan Özer


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Gol: Gökhan Alsan (dk. 45) (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü)

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