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Spor Toto 1. Lig Play-Off Final: Hatayspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto 1.

Lig Play-Off Finali'nde Gazişehir Gaziantep, normal süresi 1-1 sona eren mücadelede Hatayspor'u penaltı atışlarında 5-3 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen son takım oldu.




Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada ceza yayı üzerinde Gökhan Alsan, vuruş hazırlığındaki Poepon'a çıkardı. Poepon'un yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.


82. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Oğuz Ceylan'ı ortasında kale önünde Poepon'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Akın'da kaldı.


82. dakikada ceza sahası dışından Gökhan Karadeniz'in yaptığı sert vuruşta top kaleci Günay'dan geri geldi. Ceza sahası içerisinde Mirkan Aydın'ın dönen topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


90+1. dakikada sağ taraftan Korkishko'nun kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Mirkan Aydın'ın kafa vuruşunda direk dibinde Mehmet Erdem Uğurlu topu çizgi üzerinden çıkarttı. Dönen topla tekrar buluşan Mirkan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Hatayspor: Akın, Mehmet Dingil (Hamza Gür dk. 46), Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez (Korkishko dk. 79), Diallo (Tom dk. 118), Selim Ilgaz (Nimaga dk. 100), Cener Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz, Mirkan Aydın


Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek


Teknik Direktör: İlhan Palut


Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Günay Güvenç, Uğur Aslan Kuru (Ahmet Kesim dk. 95), Oğuz Ceylan, Yalçın Kılınç, Erhan Çelenk (Wanderson dk. 81 ?), Gökhan Alsan (Jefferson dk. 100), Bjarnasson, Poepon, Mehmet Erdem Uğurlu, Segfebia (Kerim Avcı dk. 115) Oğulcan Çağlayan


Yedekler: Nihat Şahin, Sow, Kenan Özer


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Goller: Gökhan Alsan (dk. 45) (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü), Mirkan Aydın (dk. 82) (Hatayspor)



Penaltılar


Atanlar: Poepon, Jefferson, Kerim Avcı, Mehmet Erdem Uğurlu, Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep), Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın, Korkishko (Hatayspor)


Kaçıranlar: Gökhan Karadeniz (Hatayspor)


Sarı kartlar: Poepon, Erhan Çelenk, Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü), Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)

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