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Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maç programı açıklandı

Spor Toto 1.

Lig'de play-off oynayacak olan Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor ve Eyüpspor'un maç programı açıklandı.


Lig play-off yarı final maç programı belli oldu. Play-off yarı final ilk karşılaşmaları 25 Mayıs'ta, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs'ta oynanacak.



Play-off yarı final müsabakalarının programı şöyle:


1. Maçlar (25 Mayıs Çarşamba)


18.30 BB Erzurumspor - İstanbulspor


21.00 Eyüpspor - RH. Bandırmaspor



2. Maçlar (29 Mayıs Pazar)


15.30 RH. Bandırmaspor - Eyüpspor


18.00 İstanbulspor - BB Erzurumspor

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