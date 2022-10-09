Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - Altınordu: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor, Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu'nda Altınordu'yu konuk etti. Mücadele konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
11. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ali Dere'nin şutunda top üstten auta gitti.
31. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda Şeref Özcan'ın Emre Can ile girdiği ikili mücadelede hakem Caner Ak faul düdüğünü çalarken, Emre Can gördüğü ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
44. dakikada Şeref'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Kubilay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
61. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Emircan, hızla ceza sahası içine giren Ahmet İlhan Özek'e pasını aktardı. Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet İlhan'ın şutunda meşin yuvarlak direk dibinden az farkla auta çıktı.
63. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ahmet İlhan sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 0-1
82. dakikada Safa Kınalı'nın savunma arkasına attığı pasla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sami, ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta gitti.
85. dakikada Savic'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top az farkla dışarı gitti.
Stat: Sancaktepe 15 Temmuz
Hakemler: Caner Ak, Muhammet Yumak, Mehmet Akıncık
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, İbrahim Has, Emre Can, Abdoulaye Cisse (Erol Akdağ dk. 68), Abdoulaye Yahaya, Bünyamin Yürür, Muhammed Demirci (Süleyman Luş dk. 46), Kevin Mata (Bilal Başacıkoğlu dk. 68 (Savic dk. 82 ?), Adeniyi
Yedekler: Angeler, İsmail Konuk, Rotman, Emirhan Tak, Halef Keklik, Mustafa Karataş
Teknik Direktör: Eren Şafak
Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Rahmi Kaya, Erdi Dikmen, Yusuf Esen Demir (Ahmet İlhan Özek dk. 46), Kubilay Aktaş (Sami Satılmış dk. 69), Metehan Yılmaz, Şeref Özcan (Safa Kınalı dk. 75), Emircan Gürlük (Muzaffer Kocaer dk. 75), Ali Dere, Ahmet Dereli (Bertuğ Bayar dk. 86 ?)
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Volkan Fındıklı, Yusuf Arslan, Emre Oymak, Furkan Metin
Teknik Direktör: Ufuk Kahraman
Gol: Ahmet İlhan Özek (dk. 63) (Altınordu)
Kırmızı kart: Emre Can (dk.31) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Kubilay Aktaş, Sami Satılmış (Altınordu), Abdoulaye Cisse (Tuzlaspor)