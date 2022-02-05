Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - Balıkesirspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 23. haftasında Tuzlaspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Balıkesirspor ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar:
12. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafayı vuran Sedat Dursun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
17. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında topla rakip sahaya giren Foxi Kethevoama, kaleci Mikulic'in önde olduğunu görerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
22. dakikada Ezeh rakiplerini birer birer geçerek ceza sahası içine girdi. Ezeh'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Sedat'ın şutunda, kaleciyi geçen meşin yuvarlağı Sedat çizginden çıkardı.
63. dakikada sağ taraftan gelişen Tuzlaspor atağında yerden yapılan ortaya ceza yayı üzerinden Aykut'un şutunda kaleci Atilla topu kornere çeldi.
90. dakikada İbrahim Çolak'ın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top kaleci Mikulic'te kaldı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Bersan Duran, Ali Can Alp
Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin (Çekdar Orhan dk. 46), Rotman, Posmac, Ferhat Öztorun, Aykut Çeviker (Safa Kınalı dk. 82 ?), Diack (Bardhi dk. 46), Tayfun Aydoğan (İsmail Konuk dk. 78), Sedat Şahintürk (Ahmet Yazar dk. 56), Ezeh, Kutay Kurt
Yedekler: Angeler, Bardhi, Mustafa Emre Can
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Bosse Kore, Nwankwo, Otoo, Anıl Taşdemir (Bilalli dk. 62), İbrahim Çolak, Kethevoama (Ali Doğan dk. 80 ?)
Yedekler: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç, Bezjak, Oğuzhan Aynaoğlu, Hüseyin Karabey, Birol Parlak, Ambrose
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Sedat Dursun (dk. 12), Kethevoama (dk. 17) (Balıkesirspor)
Sarı kart: Samet Asatekin (Tuzlaspor)