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Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - Eyüpspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 35. hafta mücadelesinde Tuzlaspor evinde Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı.



Stat: Sancaktepe


Hakemler: Turgut Doman, Cem Özbay, Hüsnü Emre Çelimli


Tuzlaspor: Kurtuluş, Ogün, Gökhan Akkan, Rotman, Awuku, Muhammed Bayır, Mehmet Taş, Rotman, Yahaya (Iseka dk. 54), Erol (Bünyamin dk. 89 ?), Nzuzi (Mehmet Coşkun dk. 71), James Adeniyi (Moutari dk. 89 ?)


Yedekler: Emre Koyuncu, Ömerhan, Halef, Erdinç, Muhammed Demirci, Imbula


Teknik Sorumlu: Serdar Uygun


Eyüpspor: Harun, Murat, Fethi, Claro, Berkan (Umut dk. 46), Melih, Cenk (Halil dk. 46, Yonathan del Valle dk. 69), Recep (Olivier Thill dk. 81 ?), Babel, Ömer, Dibba (Sinan dk. 46)


Yedekler: Cengiz, Berkay, Taşkın, İbrahim, Buğra


Teknik Direktör: Arda Turan


Sarı kart: Ogün Bayrak (Tuzlaspor)

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