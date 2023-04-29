Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - Eyüpspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 35. hafta mücadelesinde Tuzlaspor evinde Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Sancaktepe
Hakemler: Turgut Doman, Cem Özbay, Hüsnü Emre Çelimli
Tuzlaspor: Kurtuluş, Ogün, Gökhan Akkan, Rotman, Awuku, Muhammed Bayır, Mehmet Taş, Rotman, Yahaya (Iseka dk. 54), Erol (Bünyamin dk. 89 ?), Nzuzi (Mehmet Coşkun dk. 71), James Adeniyi (Moutari dk. 89 ?)
Yedekler: Emre Koyuncu, Ömerhan, Halef, Erdinç, Muhammed Demirci, Imbula
Teknik Sorumlu: Serdar Uygun
Eyüpspor: Harun, Murat, Fethi, Claro, Berkan (Umut dk. 46), Melih, Cenk (Halil dk. 46, Yonathan del Valle dk. 69), Recep (Olivier Thill dk. 81 ?), Babel, Ömer, Dibba (Sinan dk. 46)
Yedekler: Cengiz, Berkay, Taşkın, İbrahim, Buğra
Teknik Direktör: Arda Turan
Sarı kart: Ogün Bayrak (Tuzlaspor)