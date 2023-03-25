Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - Göztepe: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 28. haftasında Tuzlaspor sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Göztepe savunmasının hatasında topu önünde bulan Aaron Iseka, ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Mustafa Bozan, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
33. dakikada Göztepe'nin kullandığı serbest vuruşta Arslanagiç'in içeriye çevirdiği topa Leya elle müdahale etti. VAR talimatıyla pozisyonu inceleyen hakem Tolga Güldibi penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada penaltıda topun başına geçen Yalçın Kayan, sağ köşeye yaptığı vuruşta kaleci Mustafa Bozan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
45+3. dakikada Marko Kvasina'nın orta sahadan kaptığı topla birlikte ceza alanı ön çizgisine kadar getirip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.
49. dakikada Muhammed Bayır'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Erol Can'ın gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
61. dakikada sağ tarafta topla buluşan Mata, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.
66. dakikada Yunus Emre'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Arslanagiç'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
Stat: 15 Temmuz
Hakemler: Tolga Güldibi, Nurettin Dinçer Demir, Hasan Erdoğan
Tuzlaspor: Mustafa Bozan, Ogün Bayrak (Gianneli Imbula dk. 74), Gökhan Akkan, Muhammed Bayır, Rajko Rotman, Mahmet Taş, Segun Adeniyi, Erol Can Akdağ (Mehmet Coşkun dk. 87 ?), Mayingila Mata (Amadou Moutari dk. 87 ?), Bilal Başakçıkoğlu (Ömürcan Artan dk. 69), Aaron Leya Iseka (Mory Kane dk. 69)
Yedekler: Emre Koyuncu, Emircan Seçgin, İsmail Konuk, Halef Keklik, Erdinç Altıntaş
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Göztepe: Arda Özçimen, Emir Ortakaya, Dino Arslanagiç, Yunus Emre Gedik, Tarık Çamdal (Erhan Gottwalt dk. 82 ?), Atınç Nukan, Aliou Traore (Ali Akman dk. 73), Romal Palmer (Hikmet Çiftçi dk. 82 ?), Yalçın Kayan, Kenneth Mamah, Marko Kvasina
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Marko Mihojeviç, İzeet Furkan, Tuğbey Akgün, Berak Atay, Ajdin Hasiç, Emirhan Delibaş
Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu
Goller: Yalçın Kaya (dk. 36 pen.), Arslanagic (dk. 66) (Göztepe)
Sarı kartlar: Atınç Nukan, Traore (Göztepe)