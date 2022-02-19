Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - Kocaelispor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşılaştı. Mücadele golsüz sona erdi.
Maçtan dakikalar
45. dakikada Benhur'un ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.
64. dakikada Tayfun'un ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta top kaleci İsmet'te kaldı.
88. dakikada ceza sahası içine topla giren Benhur'un rakibinden sıyrılarak sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda kaleci Emre topu oyun alanına çeldi.
90+4. dakikada Gueye'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Emre topu oyun alanına çeldi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emrah Ünal, Emir Eray Eyisoy
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Bardhi, Diack, Sedat Şahintürk (Ahmet Yazar dk. 65), Çekdar Orhan (Tayfun Aydoğan dk. 46), Safa Kınalı (Onat Kutay Kurt dk. 79) Ezeh (Metincan Cici dk. 80 ?)
Yedekler: Mikulic, Mehmet Coşkun, Erhan Kartal
Teknik Sorumlu: Gökay Kavalcı
Kocaelispor: İsmet, Mehmet Yılmaz, Mazlum Demir, Berkay Tolga, Atila Turan, İlyas Kubilay, Mandjeck, Kolovos (Mehmet Taş dk. 68), Rasheed (Mouhamed Diop dk. 68), Benhur, Gueye
Yedekler: Korcan Çelikay, Musa Nizam, Alpay Çelebi, Denizalp Özdemir, Samed Ali Kaya
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Sarı kartlar: Diack, Mustafa Emre Can, Emre Koyuncu (Tuzlaspor), Mandjeck, Mazlum Demir, Mehmet Altıparmak (Kocaelispor)