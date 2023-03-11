Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 - Boluspor: 0

Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Boluspor'u 1-0'lık skor ile mağlup etti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Muhammed Bayır'ın sol taraftan yaptığı ortada Adeniyi'nin kafa vuruşunda top kaleci Çağlar'ın sağından fileler ile buluşurken Boluspor savunmasında Oulare'nin müdahalesi ile oyun alanına geri döndü. Hakem Muhammet Ali Meteoğlu, Oulare'nin topa eliyle müdahale ettiğini işaret ederek penaltı noktasını gösterdi.

19. dakikada Oulare, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

20. dakikada kazanılan penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Leya İseka'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Çağlar'ın solundan filelerle buluştu. 1-0

44. dakikada ceza yayının sol çaprazından Bregu'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Burak, yakın köşeye gelen topu son anda kornere çeldi.

50. dakikada Tuzlaspor'da Bilal Başacıkoğlu, Hakan Bilgiç ile girdiği ikili mücadele sonrası maçta ikinci sarı kartını görerek kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

62. Tuzlaspor atağında savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Leya İseka'nın topu sürdükten sonra ceza sahasına girdikten hemen sonra sol çaprazdan sağ ayağı ile yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak, uzak kale direğinin hemen yanından auta gitti.

84. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Kone'nin rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Çağlar'ın son andaki müdahalesi ile üstten kornere gitti.

Stat: 15 Temmuz

Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Gökmen Baltacı, Burak Cansız

Tuzlaspor: Burak Bozan, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, Gameli, Muhammed Bayır, Bünyamin Yürür (Ömürcan Artan dk. 90+1 ?), Erol Can Akdağ (Moutari dk. 79), Leya (Yahaya dk. 67), İmbula (dk. 78), Bilal Başacıkoğlu Adeniyi (Kone dk. 67)

Yedekler: Emre Koyuncu, Emircan Seçgin, İsmail Konuk, Erdinç Altıntaş, Halef Keklik

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Boluspor: Çağlar Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir (Berk Yıldız dk. 83 ?), Tugay Kacar, Kayamba, Safa Kınalı (Posmac dk. 71), Eray Ataseven (Gökhan Alsan dk. 60), Bregu (Melih Okutan dk. 71), Balde3 (Alex Negueba dk. 60)

Yedekler: İsmail Çipe, Muhammet Özkan, Kerem Paykoç, Ensar Bilir, Burak Asan

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Gol: Leya İseka (dk. 20 pen.) (Tuzlaspor)

Kırmızı kartlar: Oulare (dk. 19) (Boluspor), Bilal Başacıkoğlu (dk. 50) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Tugay Kacar (Boluspor) Erol Can Akdağ (Tuzlaspor)