Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

Lig'in 14. hafta erteleme maçında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

19. dakikada sağ taraftan Orhan Ovacıklı'nın yaptığı ortada direkt olarak kaleye yönelen top filelere gitti. 0-1

64. dakikada ceza yayı üzerinden Onat Kurt'un yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.

74. dakikada sol taraftan Bardhi, ceza sahası içerisine girerek pasını Ahmet Yazar'a aktardı. Uzak direk tarafından Ahmet'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

87. dakikada Ahmet Yazar, kullandığı serbest vuruşta kale önüne ortasını yaptı. Savunmadan seken topla ceza sahası içi sol çaprazında buluşan Onat Kurt'un plase şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunması uzaklaştırdı.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Can Alp, Burak Cansız

Tuzlaspor: Angeler (Mikulic dk. 37), Erhan Kartal, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Diack, Selçuk Alibaz (Ahmet Yazar dk. 60), Bardhi, Tayfun Aydoğan (Onat Kurt dk. 36), Safa Kınalı

Yedekler: Gökhan Akkan, Muhammed Sarıkaya, Rahmi Anıl Başaran, İbrahim Has, Umut Can Kanber, Mustafa Emre Can

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Gökhan Kardeş, Mücahit Albayrak (Shala dk. 78), Estrela (Olanare dk. 88 ?), Hasek, Süleyman Koç (Novikovas dk. 57), Emircan Altıntaş, Alican Özfesli (Gökhan Alsan dk. 57), Oltan Karakullukçu

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Oğuzhan Yağcı, Mustafa Yumlu, Fırat Şaşi, Yusuf Koç

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Orhan Ovacıklı (dk. 19) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Ahmet Yazar (dk. 74) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Oltan Karakullukçu, Orhan Ovacıklı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Ferhat Öztorun (Tuzlaspor)