Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 - Gençlerbirliği: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 24. haftasında Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
36. dakikada Gençlerbirliği atağında topla birlikte ceza sahasına giren Mete Kaan Demir'in sol çaprazdan yerden vuruşunda savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.
59. dakikada Ikic'in pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Mete Kaan Demir'in sert vuruşunda, kaleci Kurtuluş son anda topu kornere çeldi.
77. dakikada Imbula'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Mata'nın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Nurullah'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
77. dakikada sağ taraftan Imbula'nın kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Gameli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Sancaktepe 15 Temmuz
Hakemler: Ali Yılmaz, Şahan Yılmaz, Mehmet Pekmezci
Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Gameli, Gökhan Akkan, Muhammed Bayır, Moutari (Yahaya dk. 58) Ogün Bayrak, Rotman, İmbula (Erol Akdağ dk. 81), Mehmet Taş, Mata (Ozan Papaker dk. 90+2 ?), Adeniyi (Ömürcan Artan dk. 90+2 ?)
Yedekler: Emircan Seçgin, Burak Bozan, Erdinç Altıntaş, Mehmet Coşkun, Halef Keklik, Muhammed Demirci
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir (Muhammed Ertürk dk. 87 ?), Alperen Babacan, Fontaine, Erkan Eyibil (Gökhan Altıparmak dk. 80 ?), Yasin Güreler, Torje (Ivan Ikic dk. 46), Rodrigues, Mete Kaan Demir (Enes Keskin dk. 61), Mohammed Rharsalla, Ayovi (Doukara dk. 61)
Yedekler: Philipp Angeler, Abdullah Şahindere, Eralp Aydın, Hayrullah Erkip, Tidiany
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Gol: Gameli (dk. 77) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Mata (Tuzlaspor), Fontaine, Mohammed Rharsalla (Gençlerbirliği)