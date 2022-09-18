Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 - Pendikspor: 1

Lig'in 6. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Muhammet Demirci'nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak VAR uyarısı sonrasında Hakem Eren Özyemişçioğlu pozisyonu yeniden izleyerek faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

45+2. dakikada Muhammet Demirci, kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Gökhan Akkan'ın gelişine yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

49. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdem son çizgiye inip kale sahasının önüne ortaladı. Kappel'in göğsüyle yaptığı vuruşta kaleci Emre gole izin vermezken dönen topu Regattin filelere gönderdi. 1-1

73. dakikada Yahaya'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta Nzuzi Mata kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

90+2. dakikada Mata ile verkaç yapıp ceza sahasına giren Yahaya, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Bünyamin'i gördü. Bu futbolcu, istediği gibi vuramayarak topu boş kale yerine yandan auta yolladı.

Stat: 15 Temmuz

Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Hüseyin Aylak

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, İbrahim Has, Mehmet Coşkun, Yahaya, Muhammet Demirci (Erol Akdağ dk. 63), Cisse, Bünyamin Yürür (Mata dk. 63), Bilal Başacıkoğlu, Adeniyi

Yedekler: Angeler, İsmail Konuk, Rotman, Erdinç Altınaş, Emirhan Tak, Kerem Korkmaz, Süleyman Luş, Savic

Teknik Direktör: Eren Şafak

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça (Thiam dk. 46), Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun, Muhammet Akarslan (Hasan Kılıç dk. 46 (Oltan Karakullukçu dk. 86 ?)), Mesut Özdemir, Regattin, Gökcan Kaya, Kappel (Ahmet Yazar dk. 69), Nikolics (Görkem Litin dk. 66)

Yedekler: Murat Akşit, Erhan Kara, Arda Aksoy, Tarık Tekdal, Umut Yaşar Keçeci

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Gökhan Akkan (dk. 45+2) (Tuzlaspor), Regattin (dk. 49) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Muhammet Akarslan, Murat Akça (Pendikspor), Adeniyi, Mata (Tuzlaspor)