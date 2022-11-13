Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 - Samsunspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 13. haftasında Tuzlaspor, sahasında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Tuzla Belediye
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı
Tuzlaspor: Emre, Ogün, İsmail, Gökhan (Mehmet dk. 67 ? (Yahaya dk. 87 ?)), Mustafa, Cisse, İbrahim, Erol (Sadi dk. 87 ?), Adeniyi, Mata (Bilal dk. 67), Bünyamin
Yedekler: Angeler, Kerem, Savic, Emirhan, Kone
Teknik Sorumlu: Barış Yılmazer
Samsunspor: Szumski, Zeki, Alim, Yunus Emre, Emre (Ali Kaan dk. 45), Ali (Harris dk. 46), Celil (Muhammet Ali dk. 76), Osman, Soner, Tanque (Polat dk. 89 ?), Laura (Ahmet dk. 76)
Yedekler: Aykut, Bedirhan, Cihan, Şener, Enes
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Mata dk. (39) (Tuzlaspor), Tanque (dk. 64), Muhammet (dk. 80) (Samsunspor)
Kırmızı kart: Cisse (dk. 74) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Bünyamin, Sadi, Bilal (Tuzlaspor), Emre, Soner, Ahmet, Polat (Samsunspor)