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Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 - Samsunspor: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 13. haftasında Tuzlaspor, sahasında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Tuzla Belediye


Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı


Tuzlaspor: Emre, Ogün, İsmail, Gökhan (Mehmet dk. 67 ? (Yahaya dk. 87 ?)), Mustafa, Cisse, İbrahim, Erol (Sadi dk. 87 ?), Adeniyi, Mata (Bilal dk. 67), Bünyamin


Yedekler: Angeler, Kerem, Savic, Emirhan, Kone


Teknik Sorumlu: Barış Yılmazer


Samsunspor: Szumski, Zeki, Alim, Yunus Emre, Emre (Ali Kaan dk. 45), Ali (Harris dk. 46), Celil (Muhammet Ali dk. 76), Osman, Soner, Tanque (Polat dk. 89 ?), Laura (Ahmet dk. 76)


Yedekler: Aykut, Bedirhan, Cihan, Şener, Enes


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Mata dk. (39) (Tuzlaspor), Tanque (dk. 64), Muhammet (dk. 80) (Samsunspor)


Kırmızı kart: Cisse (dk. 74) (Tuzlaspor)


Sarı kartlar: Bünyamin, Sadi, Bilal (Tuzlaspor), Emre, Soner, Ahmet, Polat (Samsunspor)

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