Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 - Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
15. dakikada Çekdar Orhan orta yuvarlaktan savunma arkasına topu gönderdi. Ceza sahası içinde Ahmet Yazar'ın gelişine sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0
20. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahası içinde topla buluşan Ercan Coşkun'un vuruşunda Tuzlaspor savunması topu çizgiden çıkardı.
29. dakikada Ercan Coşkun'un sol taraftan yaptığı ortada Bammou'nun kafa vuruşu direğin solundan dışarı çıktı.
54. dakikada Ferhat'ın ceza sahasında Camara'ya eliyle yaptığı müdahale sonrası hakem Onur Özütoprak penaltı noktasını gösterdi.
56. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen del Valle, topu filelere gönderdi. 1-1
Stat: Eyüp
Hakemler: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Hüseyin Tetik
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mehmet Coşkun (Samet Asatekin dk. 83 ?), İsmail Konuk, Erhan Kartal, Ferhat Öztorun, Lamine Diack, Mustafa Emre Can, Çekdar Orhan (Andrii Kulakov dk. 67), Gökhan Akkan, Ahmet Yazar (Sedat Şahintürk dk. 83 ?), Safa Kınalı (Kadeem Harris dk. 59)
Yedekler: Philipp Angeler, Metincan Cici, Onat Kutay Kurt
Teknik Direktör: Şenol Fidan
Ümraniyespor: Burak Öğür, Avdija Vrsajevic (Stefano Napoleoni dk. 70), Alim Öztürk, Tomislav Glumac, Ercan Coşkun, Oğuz Gürbulak (Emre Nefiz dk. 70), Kartal Kayra Yılmaz, Yusuf Emre Gültekin (Atakan Üner dk. 82 ?), Idrissa Camara (Antonio Mrsic dk. 82 ?), Yonathan Del Valle, Yacine Bammou
Yedekler: Orkun Özdemir, Faruk Can Genç, Fatih Şanlitürk, Mustafa Can Karagöz, Atalay Babacan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Ahmet Yazar (dk. 15) (Tuzlaspor), del Valle (dk. 56 pen.) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Ferhat Öztorun, Mustafa Emre Can (Tuzlaspor), Antonio Mrsic (Ümraniyespor)