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Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 - Altınordu: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 21. haftasında Tuzlaspor, sahasında Altınordu'yu 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 mağlup etmeyi başardı.



Maçtan dakikalar


19. dakikada sağ kanatta Ferhat'ı geçip ceza sahasında son çizgiye inen Furkan'ın yerden penaltı noktası üzerine çıkardığı topa Sami'nin müsait pozisyondaki vuruşu savunmada Erhan'a da çarpıp ağlarla buluştu. 0-1


37. dakikada sol taraftan Fehat'ın ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte Mustafa Emre'nin vuruşu sağ kale direğine çarpıp oyun alanına döndü.


44. dakikada Kutay'ın sol kanattan son çizgiye inerek arka direğe yaptığı ortada Tayfun'un kafa vuruşu kaleci Ali Emre'nin müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-1


47. dakikada Tayfun'un sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza alanına yapılan ortaya arka direkte iyi yükselen Onat Kutay, kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-1



Stat: Eyüp


Hakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Cem Özbay


Tuzlaspor: Mikulic, Erhan (Emre Can dk. 23), Gökhan, Rotman, Ferhat, Bardhi (Diack dk. 78), Aykut, Tayfun (Selçuk dk. 90 ?), Safa, Posmac, Onat Kutay


Yedekler: P. Angeler, İsmail, Fatih, Ömer, Sedat, Çekdar


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Altınordu: Ali Emre, Furkan, Rahmi, Volkan, Ali Dere, Metehan (Yusuf dk. 88 ?), Hüsamettin, Sami (Muzaffer dk. 77), Feyttullah (Yusuf Can dk. 77), Enis, Anıl (Şeref dk. 65)


Yedekler: Serhat, Altar Han, Rıdvan, Kenan


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Sami (dk. 19) (Altınordu), Tayfun (dk. 44), Onat Kutay (dk. 47) (Tuzlaspor)


Sarı kartlar: Enis (Altınordu), Rotman, Aykut (Tuzlaspor)

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