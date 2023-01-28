Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 - Sakaryaspor: 3

Lig'in 22. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

39. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Nalepa'nın kullandığı serbest vuruşta altıpas içinde topa iyi yükselen Donkor düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

44. dakikada Mata'nın sağ kanattan pasında topla buluşan Yahaya, Roshi'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Reşat Onur Coşkunses VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

45+3. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Imbula'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-1

52. dakikada Erol'un sağ kanattan çizgiye inip çevirdiği topta Adeniyi ceza sahası içinde vuruşunu yaptı. Kaleci Furkan'dan dönen topu takip eden Adeniyi bir vuruş daha yaptı, kaleci tekrar topu kurtardı. Üçüncü hamlede Adeniyi kaleciyi mağlup ederek topu ağlara yolladı. 2-1

64. dakikada Sakaryaspor atağında sol tarafta Burak Süleyman'a yaptığı faul sonrası Ogün Bayrak, sarı kart gördü. Sarı kartı bulunan Ogün, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

71. dakikada orta saha yakın mesafeden Nalepa'nın ceza sahası içine gönderdiği topu göğsüyle kontrol eden Kasongo, yaptığı röveşata vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu. 2-2

90+4. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası ön çizgisinde önünde bulan Burak Süleyman, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-3

Stat: Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, Rajko Rotman, Muhammed Bayır, Gıanelli Imbula, Mehmet Taş, Mayangili Mata (Mory Kone dk. 79 ?), Erol Can Akdağ (İsmail Konuk dk. 90+3 ?), Abdoulaye Yahaya (Bilal Başacıkoğlu), James Adeniyi (Ozan Papaker dk. 79 ?)

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Erdinç Altıntaş, Emirhan Tak, Mehmet Emin Mumcu, Mehmet Coşkun, Muhammed Demirci

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Sakaryaspor: Furkan Köse, Oğuz Yıldırım, Isaac Donkor, Ümit Kurt, Bülent Uzun, İbrahim Has (Deni Milosevic dk. 62), Odise Roshi (Zdravko Dimitrov dk. 80 ?) Hakan Yavuz (Mehmet Akyüz dk. 62), Mıchal Nalepa, Burak Süleyman, Kasongo

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, İsmail Erdoğan, Hadida, Alihan Gümüş

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Imbula (dk. 45+3 pen.), Adeniyi (dk. 52) (Tuzlaspor), Isaac Donkor (dk. 39), Kasongo (dk. 71), Burak Süleyman (dk. 90+4) (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Ogün Bayrak (dk. 64) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Mehmet Taş (Tuzlaspor), Hakan Yavuz, İbrahim Has (Sakaryaspor)