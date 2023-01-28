İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 - Sakaryaspor: 3

Spor Toto 1.

Lig'in 22. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


39. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Nalepa'nın kullandığı serbest vuruşta altıpas içinde topa iyi yükselen Donkor düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1


44. dakikada Mata'nın sağ kanattan pasında topla buluşan Yahaya, Roshi'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Reşat Onur Coşkunses VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.


45+3. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Imbula'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-1


52. dakikada Erol'un sağ kanattan çizgiye inip çevirdiği topta Adeniyi ceza sahası içinde vuruşunu yaptı. Kaleci Furkan'dan dönen topu takip eden Adeniyi bir vuruş daha yaptı, kaleci tekrar topu kurtardı. Üçüncü hamlede Adeniyi kaleciyi mağlup ederek topu ağlara yolladı. 2-1


64. dakikada Sakaryaspor atağında sol tarafta Burak Süleyman'a yaptığı faul sonrası Ogün Bayrak, sarı kart gördü. Sarı kartı bulunan Ogün, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.


71. dakikada orta saha yakın mesafeden Nalepa'nın ceza sahası içine gönderdiği topu göğsüyle kontrol eden Kasongo, yaptığı röveşata vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu. 2-2


90+4. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası ön çizgisinde önünde bulan Burak Süleyman, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-3



Stat: Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz


Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli


Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, Rajko Rotman, Muhammed Bayır, Gıanelli Imbula, Mehmet Taş, Mayangili Mata (Mory Kone dk. 79 ?), Erol Can Akdağ (İsmail Konuk dk. 90+3 ?), Abdoulaye Yahaya (Bilal Başacıkoğlu), James Adeniyi (Ozan Papaker dk. 79 ?)


Yedekler: Kurtuluş Yurt, Erdinç Altıntaş, Emirhan Tak, Mehmet Emin Mumcu, Mehmet Coşkun, Muhammed Demirci


Teknik Direktör: Özcan Bizati


Sakaryaspor: Furkan Köse, Oğuz Yıldırım, Isaac Donkor, Ümit Kurt, Bülent Uzun, İbrahim Has (Deni Milosevic dk. 62), Odise Roshi (Zdravko Dimitrov dk. 80 ?) Hakan Yavuz (Mehmet Akyüz dk. 62), Mıchal Nalepa, Burak Süleyman, Kasongo


Yedekler: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, İsmail Erdoğan, Hadida, Alihan Gümüş


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Goller: Imbula (dk. 45+3 pen.), Adeniyi (dk. 52) (Tuzlaspor), Isaac Donkor (dk. 39), Kasongo (dk. 71), Burak Süleyman (dk. 90+4) (Sakaryaspor)


Kırmızı kart: Ogün Bayrak (dk. 64) (Tuzlaspor)


Sarı kartlar: Mehmet Taş (Tuzlaspor), Hakan Yavuz, İbrahim Has (Sakaryaspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.