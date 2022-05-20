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Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 - Samsunspor: 4

Spor Toto 1.

Lig'in son haftasında Tuzlaspor, sahasında Samsunspor'a 4-2'lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


5. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Fofana'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Tomane'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


17. dakikada ceza sahası içi sol tarafından son çizgiye inen Hüseyin'in yerden içeri çevirdiği topa ceza sahası içi sol çaprazında Polat'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2


36. dakikada Ali'nin ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında Fofana topla buluştu. Son çizgiye inen Fofana'nın kaleciyi çalımlayarak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-3


38. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Ahmet Yazar'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-3


77. dakikada Fofana'nın ceza sahası içinde Mehmet Coşkun'a yaptığı müdahaleyi hakem Faruk Turtay penaltı olarak değerlendirdi.


78. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ahmet Yazar topu ağlara gönderdi. 2-3


90. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Fofana'nın kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-4



Stat: Eyüp


Hakemler: Ö. Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Hüseyin Aylak


Tuzlaspor: Hurşit (Angeler dk. 42), Umut (Erhan dk. 46), Gökhan, İbrahim Halil, Mehmet, Diack, Ömer (Bardhi dk. 28), Fatih (Çekdar Orhan dk. 28), Tayfun, Mahsum (Ahmet Yazar dk. 28), Kutay


Yedekler: İsmail, Seymen Salih, Kulakov


Teknik Direktör: Gökay Kavalcı


Samsunspor: Alp, Ali, Berk, Soner, Hüseyin, Cihan (Alper dk. 67), Polat (Eraldo dk. 87 ?), Muhammet Ali (Bedirhan dk. 87 ?), Melih (Atakan dk. 61), Fofana, Tomane (Bah dk. 67)


Yedekler: Nurullah, Tolgay, Tallo, Ensar, Semih, Atakan


Teknik Sorumlu: Yücel Uyar


Goller: Tomane (dk. 5), Polat (dk. 17), Fofana (dk. 36 ve 90) (Samsunspor) Ahmet Yazar (dk. 38 ve 78 pen.) (Tuzlaspor)

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