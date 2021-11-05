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Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Denizlispor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor, Denizlispor'u ağırladı. Müsabaka Tuzlaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar


29. dakikada ceza sahası dışında topu alan Sedat'ın yerden vuruşunu kaleci Stachowiak kurtardı.


51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Sedat'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


84. dakikada Sedat'ın sağ taraftan verdiği pasta ceza sahası içinde arka direkte topu alan Bardhi boş kaleye topu ağlara gönderdi. 1-0


87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası içine bıraktığı pasta Rahmi, kaleci Stachowiak'ı çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye ağlara gönderdi. 2-0


90+3. dakikada ceza sahası içinde topu alan Onat'ın sol tarafa verdiği pasta arka direkte Ahmet gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0



Stat: Vefa


Hakemler: Turgut Doman, Serdar Diyadin, Anıl Usta


Tuzlaspor: Mikulic, Samet, İsmail, Posmac, Ferhat, Tayfun, Bardhi (Diack dk. 88 ?), Sedat (Onat Kutay dk. 88), Selçuk (Ahmet dk. 68), Rotman, Safa (Rahmi dk. 74)


Yedekler: Angeler, Gökhan, Muhammed, İbrahim, Mustafa


Teknik Direktör: Şenol Fidan


Denizlispor: Stachowiak, Özer, Oğuz, Erdal, Gökhan, Muhammed, İlhan (Mustafa dk. 60), Mayi, Djedje (Onazi dk. 72), Aissati, Ömer (Darri dk. 60)


Yedekler: Abdulkadir, Hakan, Schwechlen, Muhammed, Muğdat


Teknik Direktör: Serhat Gülpınar


Goller: Bardhi (dk. 84), Rahmi (dk. 87), Ahmet (dk. 90+3) (Tuzlaspor)


Sarı kart: Oğuz (Denizlispor)

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