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Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Eyüpspor: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 36. haftasında Tuzlaspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Eyüspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Cihan Aydın, Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı


Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Erhan Kartal, Posmac, Gökhan Akkan (Ferhat Öztorun dk. 83 ?), Mehmet Coşkun (Mustafa Emre Can dk. 64), Bardhi, Rotman, Sedat Şahintürk (Safa Kanlı dk. 79), Çekdar Orhan (Diack dk. 64), Ahmet Yazar, Onat Kutay Kurt (Harris dk. 64)


Yedekler: Angeler, Kulakov, Mahsun Şarli, Ömer Gül


Teknik Sorumlu: Gökay Kavalcı


Eyüpspor: Emrullah Şalk, Popov (Mete Kaan Demir dk. 46), Buatu, Yalçın Kılınç (Kemal Tokak dk. 46), Bülent Uzun Bekir Yılmaz (dk. 46 Ahmed Ildiz), Timur Temeltaş, Cenk Ahmet Alkılıç, Thill (Jesse Sekidika dk. 82 ?), Pa Dibba, Umut Bulut (Enes Keskin dk. 73)


Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Enes Ersoy Öztürk, Caner Hüseyin Bağ, Mikail Okyar


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Onat Kutay Kurt (dk. 6), Ahmet Yazar (dk. 25), Gökhan Akkan (dk. 54) (Tuzlaspor), Ahmed Ildız (dk. 51), Pa Dibba (dk. 59) (Eyüpspor)


Sarı kartlar: Rotman, Harris (Tuzlaspor), Timur Temeltaş, Enes Keskin (Eyüpspor)

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