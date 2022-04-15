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Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 4-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar


18. dakikada Çekdar Orhan'ın pasında topla buluşan Ahmet Yazar'ın ceza sahasına sağ çaprazdan girerek yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0


21. dakikada Gençlerbirliği savunmasında Arda Kızıldağ'ın hatasında topla buluşan Ezeh'in sol çaprazdan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak filelerle buluştu. 2-0


41. dakikada Sallilaich'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Barış Alıcı'nın sert şutunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.


42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ezeh'in ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında Çekdar topla buluştu. Bu futbolcunun pasında kale önünde müsait pozisyonda Diack'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0


45+2. dakikada Ahmet Yazar'ın pasında ceza sahası içi penaltı noktası yakınında Ezeh topla buluştu. Bu futbolcunun plase şutunda meşin yuvarlak yakın direk tarafından filelerle buluştu. 4-0


90+1. dakikada Rotman'ın pasında topla buluşan Ezeh'in ceza sahasına girerek yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesinin ardından direğe çarparak kornere gitti.



Stat: Eyüp


Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Murat Temel, Nurettin Dinçer Demir


Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Erhan Kartal (Samet Asatekin dk. 46 (Mehmet Coşkun dk. 50)), İsmail Konuk, Posmac (Tayfun Aydoğan dk. 83 ?), Ferhat Öztorun, Rotman, Diack, Bardhi, Ahmet Yazar (Gökhan Akkan dk. 83 ?), Çekdar Orhan (Sedat Şahintürk dk. 72), Ezeh


Yedekler: Angeler, Hurşit Demiryürek, Fatih Safran, Ömer Gül, Kulakov


Teknik Direktör: Şenol Fidan


Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Metehan Mert, Arda Kızıldağ (Ömürcan Artan dk. 46), Gökhan Gül, Muhammet Bayır, Grechyskin (Serdarcan Eralp dk. 74), Aksel Aktaş (Tshibola dk. 46), Rahmetullah Beirşbek (Musa Şahindere dk. 46), Sallalich, Barış Alıcı( Eleke dk. 64), Lima


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker, Gökhan Altıparmak, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Goller: Ahmet Yazar (dk. 18), Ezeh (dk. 21 ve 45+2), Diack (dk. 42) (Tuzlaspor)

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