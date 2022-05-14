Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - A. Denizlispor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 37. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Denizlispor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Denizlispor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde Mustafa Eser'in eline çarpan top sonrası hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.
20. dakikada beyaz noktanın başına geçen Gökhan Süzen'in şutunda kaleci Orkun sağına gelen topu kurtardı.
53. dakikada Tiago Lopez'in pasında ceza saha dışı sağ çaprazda topla buluşan Aissati'nin ceza sahası içine yaptığı ortaya Bekir'in vuruşu kaleci Orkun'dan döndü. Tekrar topu önünde bulan Bekir'in ikinci vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Ceyhun Sesigüzel
Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Emre Nefiz (Onur Ayık dk. 12), Mustafa Eser, Tomislav Glumac, Faruk Can Genç, Oğuz Gürbulak, Ajdin Hasic (Idrissa Camara dk. 69), Fatih Yiğit Şanlitürk (Antonio Mrsic dk. 87 ?), Atalay Babacan (Mustafa Karagöz dk. 46), Hüseyin Atakan Üner (Del Valle dk. 69), Yacine Bammou
Yedekler: Anıl Demir, Alim Öztürk, Yonathan, Yusuf Emre Gültekin, Kartal Kayra Yılmaz, Ercan Coşkun
Teknik Direktör: Recep Uçar
Denizlispor: Abdülkadir Sünger, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Leo Schwechlen, Erdal Akdarı, Muhammed Gönülaçar, Ismail Aissati (Emre Sağlık dk. 61), Özer Özdemir (Bünyamin Balat dk.87 ?), Gökhan Süzen (Muhammet Özkal dk. 87 ?), İlhan Depe (Mustafa Çeçenoğlu dk. 87 ?), Bekir Böke (Asım Hamzaçebi dk. 79)
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Ali Yalçın, Okan Derici, Ahmet Tekin, Muhammed Kiryolcu
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Sarı kart: Mustafa Eser (Ümraniyespor)