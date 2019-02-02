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Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Boluspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


14. dakikada sağ taraftan Guido Koçer'in içeri çevirdiği topa kale önünde Burak Bekaroğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


34. dakikada sol taraftan Sebahi'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Akabueze'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.


72. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Leandrinho'nun ortasında altıpas noktasında Recep topu kontrol etti ve pasını Atabey'e aktardı. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Ümraniye İlçe


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Özgür Ertem, Ali Tuna


Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Yasir Subaşı, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar (Appindangoye dk. 86 ?), Vasilogiannis (Atabey dk. 65), Bahadır Taşdelen (Dialiba dk. 46), Recep Aydın, Leandrinho


Yedekler: Metin Erol, Bilal Parlak, Timur Temeltaş, Madinda


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Boluspor: Gökhan Değirmenci, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Ümit Kurt, Ufuk Budak, İshak Çakmak, Akabueze, Mustafa Durak (Umut Gündoğan dk. 78), Guido Koçer (Mutlu Güler dk. 66), Sebaihi, Özgür Can Özcan (Batuhan Altıntaş dk. 78)


Yedekler: Gökhan Köstereli, Diarra, Dimov, Burak Asan


Teknik Direktör: Orhan Kaynak


Gol: Atabey Çiçek (dk.72) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Ufuk Budak (Boluspor) Leandrinho, Burak Öğür (Ümraniyespor)

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