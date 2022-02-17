Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor, Adanaspor'u ağırladı. Müsabaka Ümraniyespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Kartal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Camara'nın kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu alan Bammou'nun şutunu kaleci Karacic oyun alanı içine çeldi.
17. dakikada Kartal'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Mrsic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
33. dakikada Kartal'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi ön direkte Bammou topu arkaya sektirdi. Alim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
81. dakikada Bennaser'in sol taraftan ceza sahası içine girerek bıraktığı topu alan Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Anıl Usta
Ümraniyespor: Burak, Vrsajevic, Alim, Glumac, Ercan, Kartal, Mrsic (Emre Nefiz dk. 62), Onur (Oğuz dk. 62), Camara (Del Valle dk. 29), Serkan (Emre Gültekin dk. 62), Bammou
Yedekler: Anıl, Musafa, Fatih, Atakan, Mevlüt, Ege
Teknik Direktör: Recep Uçar
Adanaspor: Karacic, Fıratcan, Roche (Donkor dk. 79), Ulaş (Cem dk. 79), Korkmaz, Kadir, Bennassser, Celil, Eren (Ahmethan Köse dk. 46), Bruns (Amadou Ciss dk. 46), Tetteh
Yedekler: Burak, Harun, Yiğithan, Efe, İbrahim Aksu
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Mrsic (dk. 17), Alim (dk. 33) (Ümraniyespor), Tetteh (dk. 81) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Serkan, Ercan (Ümraniyespor)