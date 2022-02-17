İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor, Adanaspor'u ağırladı. Müsabaka Ümraniyespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


4. dakikada Kartal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Camara'nın kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu alan Bammou'nun şutunu kaleci Karacic oyun alanı içine çeldi.


17. dakikada Kartal'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Mrsic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


33. dakikada Kartal'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi ön direkte Bammou topu arkaya sektirdi. Alim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0


81. dakikada Bennaser'in sol taraftan ceza sahası içine girerek bıraktığı topu alan Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1



Stat: Ümraniye Şehir


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Anıl Usta


Ümraniyespor: Burak, Vrsajevic, Alim, Glumac, Ercan, Kartal, Mrsic (Emre Nefiz dk. 62), Onur (Oğuz dk. 62), Camara (Del Valle dk. 29), Serkan (Emre Gültekin dk. 62), Bammou


Yedekler: Anıl, Musafa, Fatih, Atakan, Mevlüt, Ege


Teknik Direktör: Recep Uçar


Adanaspor: Karacic, Fıratcan, Roche (Donkor dk. 79), Ulaş (Cem dk. 79), Korkmaz, Kadir, Bennassser, Celil, Eren (Ahmethan Köse dk. 46), Bruns (Amadou Ciss dk. 46), Tetteh


Yedekler: Burak, Harun, Yiğithan, Efe, İbrahim Aksu


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Goller: Mrsic (dk. 17), Alim (dk. 33) (Ümraniyespor), Tetteh (dk. 81) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Serkan, Ercan (Ümraniyespor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.