Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 1

Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

10. dakikada Kartal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Mrsic, ön direkte kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-0

16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yacine Bammou, pasını Onur'a aktardı. Sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Onur Ayık, Hüsamettin müdahalesi ile yerde kalınca hakem Yiğit Arslan pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

18. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Yacine Bammou'nun vuruşunda kaleci Metin Uçar, soluna gelen topu yatarak kurtardı. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağı yine Bammou tamamlayarak fileleri sarstı. 2-0

41. dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşu kullanan Kartal Kayra'nın şutunda kaleci Metin, sağına gelen topu yatarak kornere çeldi.

38. dakikada Yacine Bammou'nun pasıyla topla buluşan Del Valle'nin, ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta top uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

66. dakikada Ümraniyespor yarı alanına gönderilen uzun topa Vrsajevic'in kafa vuruşu kısa düşünce Olawoyin, topu kontrol ederek ceza sahasına koşu yaptı. Olawoyin'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Yiğit Arslan, Bersan Duran, Emir Eray Eyisoy

Ümraniyespor: Burak Öğür, Avdija Vrsajevic, Alim Öztürk, Tomislav Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Ajdin Hasic dk. 78), Serkan Göksu (Atalay Babacan dk. 89 ?), Antonio Mrsic (Yusuf Gültekin dk. 72) , Yonathan Del Valle (Idrissa Camara dk. 78), Yacine Bammou

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Fatih Şanlitürk, Mustafa Karagöz, Atakan Üner, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Recep Uçar

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Dingil, Fatih Solmaz, Hüsamettin Tut (Hamza Gür dk. 82 ?), Yaw Ackah (Djibrilla dk. 38), Anthony Uzodimma, Aykut Çeviker, Taşkın Çalış (Alhassan dk. 82 ?), Ibrahim Olawoyin, Emeka Eze

Yedekler: Boran Güngör, Ali Yavuz Kol, Uğur Utlu, Batuhan Yayıkcı, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Mrsic (dk. 10), Bammou (dk. 18) (Ümraniyespor), Olawoyin (dk. 66) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Mehmet Dingil, Ackah, Uzodimma, Fatih Solmaz (Ankara Keçiörengücü), Alim Öztürk, Glumac, Kartal Kayra (Ümraniyespor)