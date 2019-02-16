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Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Balıkesirspor Baltok: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor Baltok'u 2-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar


18. dakikada ceza yayı üzerinden Leandrinho'nun kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


23. dakikada Madinda'nın ara pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Dialiba'nın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


27. dakikada sağ taraftan Sedat Şahintürk'ün içeri çevirdiği topa arka direkte Mehmet Boztepe'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı.


49. dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazından Yasir'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı Vukovic kornere geldi.


72. dakikada sağ taraftan Alaaddin Okumuş'un içeri çevirdiği topa kale önünde Leandrinho'nun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


90+2. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Atabey'in içeriye çevirdiği topa kale önünde Emircan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0



Stat: Ümraniye İlçe


Hakemler: Sinan Dereci, Furkan Örün, Çetin Öncel


Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Appindangoye, Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Emircan Altıntaş dk. 65), Madinda (Recep Aydın dk. 79), Dialiba (Atabey dk. 46), Leandrinho


Yedekler: Metin Erol, Bahadır Taşdelen, Tarık Tekdal, Uğur Aygören


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Cüneyt Köz, Glumac, Doğa İşeri, Muhammet Ali Doğan, Nizamettin Çalışkan (Furkan Çil dk. 78), Mehmet Boztepe (Rahmi Anıl Başaran dk. 84 ?), Sedat Şahintürk, Foxi (Oto'o dk. 78), Beleck


Yedekler: Atilla Özmen, Kaan Eryılmaz, Kağan Kayalı, Serdar Güncü


Teknik Direktör: Giray Bulak


Goller: Leandrinho (dk. 72), Emircan Altıntaş (dk. 90+2) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Glumac, Foxi, Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok) Muhammed Gönülaçar, Merthan Açıl, Leandrinho, Emircan (Ümraniyespor)

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