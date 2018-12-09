Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, sahasında TY Elazığspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Madinda'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Leandrinho'nun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
21. dakikada sağ taraftan Mucahid'in kullandığı köşe atışında ön direkte Serkan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak arka direğin yanından auta gitti.
28. dakikada sol taraftan Madinda'nın kullandığı köşe atışında ön direkte Tarık'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
45+1. dakikada Mehmet Yiğit'in uzaklaştırmaya çalıştığı top ile ceza yayı üzerinde buluşan Madinda'nın sert şutu az farkla auta gitti.
52. dakikada ceza yayı üzerinden Diarra'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazından Mehmet Yiğit'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
58. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Atabey'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
73. dakikada Murathan'ın ceza sahası içinde Bahadır'a yaptığı müdahaleyi hakem Sinan Dereci penaltı olarak değerlendirdi.
75. dakikada Atabey Çiçek'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Sinan Dereci, Hüsnü Emre Çelimli, Cemal Alpay
Ümraniyespor: Burak Öğür,Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Mucahid Albayrak, Timur Temeltaş, Serkan Göksu, Vailogiannis, Madinda (Muhammed Gönülaçar dk. 82 ?), Bahadır Taşdelen (Recep Aydın dk. 75), Leandrinho (Atabey Çiçek dk. 55)
Yedekler: Metin Erol, Birol Parlak, Alaattin Okumuş, Dialiba
Teknik Sorumlu: Şenol Demir
T.Y. Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Orhan Şam, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Bagayoko, Kadir Bekmezci, Eren Çinkılınç (Ahmet Aras dk. 46), Kadir Taşoğlu, Murathan Özen (İdrissa Diarra dk. 90 ?) Lamine Diarra
Yedekler: Ahmet Doğan, Serkan Kurtuluş, Onur Alsu, Erhan Çinar
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Goller: Tarık Tekdal (dk. 28), Atabey Çiçek (dk. 75 pen.) (Ümraniyespor), Mehmet Yiğit (dk. 52) (TY Elazığspor)
Sarı kartlar: Emre Öztürk, Murathan Özen (TY Elazığspor), Tarık Tekdal, Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)