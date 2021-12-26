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Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 3 - Gençlerbirliği: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla İstanbul ekibi ligin ilk yarısını lider tamamladı.



Maçtan dakikalar


4. dakikada Yusuf Emre'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Onur Ayık'ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Übeyd oyun alanına çeldi.


9. dakikada Gökhan Gül'ün ceza sahası içinde Onur Ayık'a yaptığı müdahaleyi hakem penaltı olarak değerlendirdi.


10. dakikada Mrsic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0


29. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Emre Gültekin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0


62. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inen Eleke'nin içeri çevirdiği topa Lima'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1


90+ 4. dakikada Bammou'nun uzun pasında sağ tarafta topla buluşan Muammer Denizhan Taşkan'ın ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1



Stat: Ümraniye İlçe


Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Oğuz Terzi, Burak Cansız


Ümraniyespor: Bura Öğür, Serkan Göksu, Alim Öztürk, Glumac, Faruk Can Genç (Ercan Coşkun dk. 84 ?), Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık, Yusuf Emre Gültekin, Mrsic (Mustafa Eser dk. 90 ?), del Valle (Muammer Denizhan Taşkan dk. 75), Bammou


Yedekler: Orkun Özdemir, Yunus Emre Mertoğlu, Kehinde, Mustafa Can Karagöz, Yiğithan Güveli, Camara, Tahsin Hacımustafaoğlu


Teknik Direktör: Recep Uçar


Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Arda Kızıldağ (Ömürcan Artan dk. 53), Gökhan Gül, Kerem Can Akyüz, Grechyshkin, Barış Alıcı (Gökhan Altıparmak dk. 86 ?), Aksel Aktaş (Salalik dk. 83 ?), Tshibola (Eleke dk. 46), Musa Şahindere (Blayev dk. 46), Lima


Yedekler: Ramazan Köse, Mert Kula, Abdullah Şahindere, Muhammed Bayır, Serdarcan Eralp


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Goller: Mrsic (dk. 10 pen.), Yusuf Emre Gültekin (dk. 29), Muammer Denizhan Taşkan (dk. 90+4) (Ümraniyespor), Lima (dk. 62) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Aksel Aktaş, Tshibola (Gençlerbirliği) Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Ümraniyespor)

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