İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


18. dakikada sağ kanattan Emircan'ın ortasında, Karabüksporlu Hüseyin Topbaş ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. 1-0


44. dakikada savunma arkasına gönderilen topta Atabey Çiçek, Ferhat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemedi.


53. dakikada serbest vuruş kazanan Ümraniye'de Recep'in ortasına Merthan gelişine vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.


60. dakikada Leandrinho'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Vasilogiannis'in şutu kaleci Fatih'ten döndü. Dönen topu Vasilogiannis, düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 2-0


68. dakikada gelişen Karabük atağında sağ çaprazda topla buluşan Batuhan'ın şutunda kaleci Burak gole izin vermedi. Dönen topu Toykan tamamlamak istedi ancak Burak bu pozisyonda da geçit vermedi.


88. dakikada Ümraniyespor'da Emircan rakiplerini çalımlayarak girdiği ceza alanı dışında çektiği şutta topu filelerle buluşturdu. 3-0



Stat: Ümraniye Belediyesi


Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Turgut, Hakan Karabalcık


Ümraniyespor: Burak, Uğur Aygören, Tarık Tekdal, Merthan, Gökhan Lale, Serkan Göksu, Recep Aydın, Leandrinho (Timur Temeltaş dk. 79), Madinda (Bahadır dk. 70), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Vasilogiannis dk. 45+2)


Yedekler: Metin, Alaadin, Appindangoye, Diabang


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Kardemir Karabükspor: Ferhat, Fatih Tultak, Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Fatih Kızılay (Berk dk. 84 ?), Hüseyin Topbaş, Toykan (Cihan Aydın dk. 75), Emre Eser, Ahmet Karadayı, Oğuz Eken (Arif dk. 80 ?), Batuhan Kurt


Yedekler: Furkan, Abdullah Sezgin, Sezer, Melih Berat


Teknik Direktör: Taner Öcal


Goller: Hüseyin Topbaş (dk. 18 k.k.), Vasilogiannis (dk. 60), Emircan (dk. 88) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Emircan (Ümraniyespor), Toykan, Fatih Kızılay, Fatih Tultak, Can Sıkılmaz (Kardemir Karabükspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.