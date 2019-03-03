Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
18. dakikada sağ kanattan Emircan'ın ortasında, Karabüksporlu Hüseyin Topbaş ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. 1-0
44. dakikada savunma arkasına gönderilen topta Atabey Çiçek, Ferhat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemedi.
53. dakikada serbest vuruş kazanan Ümraniye'de Recep'in ortasına Merthan gelişine vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.
60. dakikada Leandrinho'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Vasilogiannis'in şutu kaleci Fatih'ten döndü. Dönen topu Vasilogiannis, düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 2-0
68. dakikada gelişen Karabük atağında sağ çaprazda topla buluşan Batuhan'ın şutunda kaleci Burak gole izin vermedi. Dönen topu Toykan tamamlamak istedi ancak Burak bu pozisyonda da geçit vermedi.
88. dakikada Ümraniyespor'da Emircan rakiplerini çalımlayarak girdiği ceza alanı dışında çektiği şutta topu filelerle buluşturdu. 3-0
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Turgut, Hakan Karabalcık
Ümraniyespor: Burak, Uğur Aygören, Tarık Tekdal, Merthan, Gökhan Lale, Serkan Göksu, Recep Aydın, Leandrinho (Timur Temeltaş dk. 79), Madinda (Bahadır dk. 70), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Vasilogiannis dk. 45+2)
Yedekler: Metin, Alaadin, Appindangoye, Diabang
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Kardemir Karabükspor: Ferhat, Fatih Tultak, Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Fatih Kızılay (Berk dk. 84 ?), Hüseyin Topbaş, Toykan (Cihan Aydın dk. 75), Emre Eser, Ahmet Karadayı, Oğuz Eken (Arif dk. 80 ?), Batuhan Kurt
Yedekler: Furkan, Abdullah Sezgin, Sezer, Melih Berat
Teknik Direktör: Taner Öcal
Goller: Hüseyin Topbaş (dk. 18 k.k.), Vasilogiannis (dk. 60), Emircan (dk. 88) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Emircan (Ümraniyespor), Toykan, Fatih Kızılay, Fatih Tultak, Can Sıkılmaz (Kardemir Karabükspor)