Spor Toto 1. Lig: Ümraniyspor: 2 - Eskişehirspor: 2

Lig'in 30. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

25. dakikada Emircan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Recep Aydın'ın pasında kale önü sol çaprazından Atabey'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

44. dakikada sol çaprazdan Recep Aydın'ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Tarık'ın kafa vuruşuüstten auta gitti.

45+2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sissokko'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Emre Güral'ın vuruşunda Tarık çizgiden çıkardı. Bir kez daha topu önünde bulan Erdal, fileleri havalandırdı. 1-1

74. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Atabey'in pasında ceza sahası içinde Recep Aydın'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

75. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Jesse'nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten geri döndü. Dönen top kaleci Burak'ta kaldı.

76. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte kafayla Jesse indirdi. Kale önünde Mevlüt Çelik'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

83. dakikada Emre Güral'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mehmet Özcan'ın sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

90. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Jesse'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Mehmet Özcan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Murat Erdoğan, Serkan Çimen, Emin Yıldırım

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaattin Okumuş, Appindangoye, Tarık Tekdal, Yasir Subaşı, Timur Temeltaş (Bahadır Taşdelen dk. 65), Serkan Göksu (Muhammed Gönülaçar dk. 46), Vaislogiannis (Birol Parlak dk. 46), Recep Aydın, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek

Yedekler: Metin Erol, Uğur Aygören, Dialiba, Leandrinho

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Eskişehirspor: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Furkan Balaban (Jesse dk. 46), Mevlüt Çelik, Erdal Akdarı, Milinkovic, Furgan Polat (Issah dk. 46), Feyzi Yıldırım, Emre Güral (İbrahim Halil Öner dk. 90+3 ?), Mehmet Özcan, Sissoko

Yedekler: Ebrar Aydın, Bedirhan Altunbaş, Berkay Dabanlı, Mete Kaan Demir

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Atabey Çiçek (dk. 25), Recep Aydın (dk. 74) (Ümraniyespor), Erdal Akdarı (dk. 45+2), Mevlüt Çelik (dk. 76) (Eskişehirspor)

Kırmızı kartlar: Hakan Aslantaş (dk. 17) (Eskişehirspor), Appindangoye (dk. 34) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor)