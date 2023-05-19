Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu tamamlanıyor

Lig'de Süper Lig'e çıkacak ikinci takım, play-off'lara kalacak son ekip ve küme düşecek ikinci takım, yarın ve Pazar günü oynanacak son hafta maçlarının ardından belli olacak.

Lig'de 2022-2023 sezonu yarın ve Pazar günü oynanacak 38. hafta karşılaşmalarının ardından tamamlanacak. Son hafta müsabakalarıyla Samsunspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak ikinci takım, play-off'lara kalacak son ekip ve Denizlispor'un ardından küme düşecek diğer takım belli olacak.

Çaykur Rizespor, Altınordu ile berabere kalması durumunda Süper Lig'e çıkacak

Samsunpsor'un ardından doğrudan Süper Lig'e çıkacak ikinci takım son haftada belli olacak. 67 puanla ikinci sırada bulunan Çaykur Rizespor, Altınordu karşılaşmasından 1 puan alması durumunda diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın Süper Lig'e yükselen ikinci takım olacak. Rizespor, Altınordu'ya 1 farkla yenilirse, üçüncü sıradaki 64 puanlı Pendikspor da Manisa FK'yı 4 farklı mağlup ederse Süper Lig'e çıkan ikinci takım Pendikspor olacak.

Eyüpspor'a play-off için 1 puan yetecek

Play-off hattında ise 64 puanlı Pendikspor, 62 puanı bulunan Sakaryaspor, 61 puanlı Bodrumspor ve 59 puana sahip Göztepe play-off'larda mücadele etmeyi garantiledi. Play-off'lara kalacak son ekip ise Eyüpspor - Keçiörengücü maçının ardından belli olacak. 59 puana sahip Eyüpspor, 56 puanlı Keçiörengücü karşısında 1 puan alırsa play-off'lara kalan son takım olacak. Keçiörengücü'nün Eyüpspor'u yenmesi durumunda, Keçiörengücü ligde oynanan ilk maçı 2-1 kazandığı için ikili averajla sıralamada rakibinin üstüne çıkacak ve play-off'lara girmeye hak kazanacak.

Erzurumspor FK 1 puan alırsa ligde kalacak

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesiyle bu sezon alt lige iki takım düşecek. 20 puanlı Denizlipor'un küme düşmesinin kesinleşmesinin ardından 34 puanlı Altınordu ve 36 puanlı Erzurumspor FK düşme hattında yer alıyor. Pazar günü oynanacak karşılaşmada Erzurumspor FK'nın, Boluspor ile berabere kalması durumunda, Erzurum ekibinin ligde kalması kesinleşecek. Erzurumspor FK, Boluspor'a yenilir, Altınordu'da Çaykur Rizespor'u mağlup ederse, Altınordu kümede kalan taraf olacak.

Lig'de son haftanın programı ise şöyle:

Yarın

19.00 Altay - Tuzlaspor

21 Mayıs Pazar

16.00 Bandırmaspor - Gençlerbirliği

16.00 Erzurumspor FK - Boluspor

16.00 Çaykur Rizespor - Altınordu

16.00 Manisa FK - Pendikspor

16.00 Bodrumspor - Göztepe

16.00 Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü