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Spor Toto 1. Lig'de 31 - 35. hafta programları açıklandı

Spor Toto 1.

Lig'de 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maçlarının programı açıklandı.


Lig'de 31. haftadan, 35. haftaya kadar olan 6 haftalık müsabaka programı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenerek 20.30 olarak belirlendi.


Lig'de 31 - 35. hafta programı şöyle:



31. hafta


7 Nisan Cuma


16.00 Tuzlaspor - Denizlispor


20.30 Boluspor - Bodrumspor


20.30 Göztepe - Samsunspor



8 Nisan Cumartesi


16.00 Sakaryaspor - Manisa FK


20.30 Altınordu - Eyüpspor



9 Nisan Pazar


16.00 Bandırmaspor - Altay


20.30 Erzurumspor - Çaykur Rizespor



31. hafta


11 Nisan Salı


13.30 Ankara Keçiörengücü - Göztepe


16.00 Bodrumspor - Pendikspor


20.30 Samsunspor - Tuzlaspor



12 Nisan Çarşamba


16.00 Manisa FK - Bandırmaspor


20.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği



13 Nisan Perşembe


16.00 Çaykur Rizespor - Sakaryaspor


20.30 Altay - Altınordu



33. hafta


15 Nisan Cumartesi


16.00 Tuzlaspor - Bodrumspor


20.30 Denizlispor - Ankara Keçiörengücü



16 Nisan Pazar


16.00 Erzurumspor - Manisa FK


20.30 Göztepe - Eyüpspor



17 Nisan Pazartesi


16.00 Bandırmaspor - Sakaryaspor


20.30 Gençlerbirliği - Altay


20.30 Boluspor - Çaykur Rizespor



34. hafta


22 Nisan Cumartesi


19.00 Eyüpspor - Pendikspor



23 Nisan Pazar


13.30 Bodrumspor - Denizlispor


13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği


16.00 Samsunspor - Ankara Keçiörengücü


19.00 Altay - Göztepe



24 Nisan Pazartesi


16.00 Bandırmaspor - Erzurumspor


16.00 Manisa FK - Altınordu


20.00 Sakaryaspor - Bodrumspor



35. hafta


28 Nisan Cuma


20.00 Gençlerbirliği - Bodrumspor



29 Nisan Cumartesi


13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK


16.00 Tuzlaspor - Eyüpspor


19.00 Pendikspor - Çaykur Rizespor



30 Nisan Pazar


13.30 Boluspor - Altay


16.00 Altınordu - Bandırmaspor


19.00 Denizlispor - Samsunspor



1 Mayıs Pazartesi


20.00 Erzurumspor - Sakaryaspor

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