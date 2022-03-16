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Spor Toto 1. Lig'de 6 haftalık program açıklandı

Spor Toto 1.

Lig'de geçtiğimiz hafta sonu elverişsiz hava koşulları nedeniyle maçların 1 hafta kaydırılması sonrası, 30-35. hafta karşılaşmalarının programları belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının başlama saatleri 20.30 olarak belirlendi. Ramazan Bayramı'na denk gelen 35. hafta programında da bazı değişiklikler yapıldığı ifade edildi.



Lig'de 30 - 35. hafta maç programları şöyle:


30. hafta


1 Nisan Cuma:


20.00 Tuzlaspor - Ümraniyespor



2 Nisan Cumartesi:


13.30 Boluspor - Manisa FK (Bolu Atatürk)


13.30 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor (Aktepe)


16.00 İstanbulspor - Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


20.30 Y. Samsunspor- RH Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



3 Nisan Pazar:


13.30 Kocaelispor - A. Denizlispor (Kocaeli)


16.00 Balıkesirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)


20.30 MKE Ankaragücü - Eyüpspor (Eryaman)


20.30 Altınordu - Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



31. hafta


9 Nisan Cumartesi:


13.30 RH Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül)


13.30 Ümraniyespor - MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)


16.00 Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü (Eryaman)


20.30 Adanaspor - Balıkesirspor (Yeni Adana)



10 Nisan Pazar:


13.30 Manisa FK - Y. Samsunspor (Mümin Özkasap)


16.00 Altaş Denizlispor - Tuzlaspor (Denizli Atatürk)


16.00 Menemenspor - İstanbulspor (Menemen İlçe)


20.30 Bursaspor - Kocaelispor (Timsah Park)



11 Nisan Pazartesi:


20.30 Eyüpspor - Altınordu (Eyüp)



32. hafta


15 Nisan Cuma:


14.30 Ankara Keçiörengücü - A. Denizlispor (Aktepe)


17.00 Tuzlaspor - Gençlerbirliği


20.30 İstanbulspor - Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16 Nisan Cumartesi:


13.30 Balıkesirspor - Menemenspor (Balıkesirspor Atatürk)


16.00 Kocaelispor - RH Bandırmaspor (Kocaeli)


20.30 Boluspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)


20.30 Altınordu - Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)



17 Nisan Pazar:


16.00 MKE Ankaragücü - Adanaspor (Eryaman)


20.30 Y. Samsunspor - Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



33. hafta


19 Nisan Salı:


13.30 Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)


16.00 Denizlispor - İstanbulspor (Denizli Atatürk)


18.00 Bursaspor - Gençlerbirliği (Timsah Park)



20 Nisan Çarşamba:


13.30 Manisa FK - Balıkesirspor (Mümin Özkasap)


16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)


16.00 MKE Ankaragücü - Altınordu (Eryaman)


18.00 Menemenspor - Kocaelispor (Menemen İlçe)



21 Nisan Perşembe:


17.00 Adanaspor - Y. Samsunspor (Yeni Adana)


20.30 Eyüpspor - Boluspor (Eyüp)



34. hafta


23 Nisan Cumartesi:


16.00 Gençlerbirliği - RH Bandırmaspor (Eryaman)


20.30 Bursaspor - A. Denizlispor (Timsah Park)



24 Nisan Pazar:


13.30 Boluspor - Ümraniyespor (Bolu Atatürk)


13.30 Ankara Keçiörengücü - Menemenspor (Aktepe)


16.00 Kocaelispor - Manisa FK (Kocaeli)


20.30 Balıkesirspor - MKE Ankaragücü (Balıkesir Atatürk)


20.30 İstanbulspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



25 Nisan Pazartesi:


17.00 Tuzlaspor - Adanaspor


20.30 Y. Samsunspor - Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)



35. hafta


29 Nisan Cuma:


20.30 A. Denizlispor - Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)



30 Nisan Cumartesi:


13.30 Manisa FK - Bursaspor (Mümin Özkasap)


16.00 Eyüpspor - İstanbulspor (Eyüp)


16.00 Menemenspor - Tuzlaspor (Menemen İlçe)


20.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)



1 Mayıs Pazar:


13.30 RH Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)


13.30 Ümraniyespor - Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)


16.00 MKE Ankaragücü - Y. Samsunspor (Eryaman)


20.30 Adanaspor - Beypiliç Boluspor (Yeni Adana)

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