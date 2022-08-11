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Spor Toto 1. Lig'de heyecan yarın başlayacak

Spor Toto 1.

Lig'de 2022-2023 sezonu yarın oynanacak Altay-Samsunspor ile start alacak.


Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu yarın başlayacak. Sezonun açılış maçında Altay evinde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu hafta Bandırmaspor haftayı maç yapmadan geçecek.


Bu sezon Pendikspor, Bodrumspor ve Sakaryaspor, TFF 2. Lig'den yükselen takımlar oldu. Altay, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor ise Spor Toto Süper Lig'den bir alt lige düştü.


1. Lig'de daha önce play-offlarda kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi bu sezondan itibaren tüm müsabakalarda uygulanacak.


Sezonu ilk iki sırada tamamlayacak olan takım direkt Spor Toto Süper Lig'e yükselecek. Ligi 3., 4., 5., 6. ve 7. sırada bitiren ekipler ise play-off oynayacak. Bu sezon değişen statüyle, ligi 3. sırada bitirecek takım doğrudan play-off finaline yükselecek. Ligi 4, 5, 6 ve 7. sırada tamamlayan takımlar da tek maç eleme usulüne göre birbirleriyle karşılaşacak. Müsabakalar, 4. ve 5. takımların sahasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu karşılaşmaları kazanan takımlar, ilk maç ligi daha alt sırada bitiren takımın sahasında olacak şekilde, çift maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Bu mücadeleler sonucunda kazanan takım ikinci finalist olarak play-off finaline çıkacak. Play-off finali tarafsız sahada tek maç eleme usulünü göre yapılacak. Ligin son 4 sıra yer alan takımlar da TFF 2. Lig'e düşecek.


Lig'de ilk hafta programı şöyle:



Yarın


21.00 Altay - Samsunspor



13 Ağustos Cumartesi


17.00 Manisa FK - Boluspor


19.15 Çaykur Rizespor - Ankara Keçiörengücü


21.45 Gençlerbirliği - Altınordu


21.45 Eyüpspor - Denizlispor



14 Ağustos Pazar


17.00 Bodrumspor - Yeni Malatyaspor


20.00 Sakaryaspor - Göztepe



15 Ağustos Pazartesi


19.00 Adanaspor - Tuzlaspor


21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Pendikspor

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