Spor Toto 1. Lig'de sezonun istatistikleri belli oldu

Lig'de 2022-2023 sezonunun istatistikleri belli oldu. Samsunspor ve Rizespor'un direkt Süper Lig'e çıktığı sezonda, gol krallığının zirvesinde 21 golle Altaylı Marco Paixao yer aldı. Ligde en çok sarı ve kırmızı kart gören takım ise 84 sarı ve 7 kırmızı kartla Sakaryaspor oldu.

Lig 2022-2023 sezonu, dün oynanan 38. hafta karşılaşmalarıyla sona erdi. Sezonu zirvede tamamlayan Samsunspor ile ikinci sırada bitiren Çaykur Rizespor, doğrudan Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'e çıkacak son takım ise play-off'lar sonrasında belli olacak. Ligi üçüncü basamakta bitiren Pendikspor, doğrudan play-off finalinde oynamaya hak kazanırken, play-off ilk turunda Bodrumspor - Göztepe ve Sakaryaspor - Eyüpspor maçları oynanacak.

Ligde sezonunun tamamlanmasının ardından istatistikler de açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan sezon istatistiklerinde en fazla süren alan futbolcu, Eyüpspor'un başarılı file bekçisi Harun Tekin oldu. 33 yaşındaki tecrübeli kaleci, 36 maçın hepsinde ilk 11'de sahaya çıkarken, toplamda 3 bin 150 dakika süre aldı. Tekin'i, 3 bin 60 dakika ile Bandırmaspor'un kalecisi Loannis Gelios ile Bodrumsporlu futbolcu Samet Yalçın takip etti.

Gol kralı Marco Paixao

Portekizli golcü Marco Paixao, bu sezon Altay formasıyla attığı 21 golle gol krallığında zirvede yer aldı. 1. Lig'de 4 kez gol kralı olarak bu alanda rekor kıran başarılı futbolcu, siyah-beyazlı formayla daha önce 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında da bu başarıyı tekrarlamıştı. 38 yaşındaki futbolcuyu, gol krallığı listesinde 19 golle Sakaryaspor'dan Kabongo Kasongo ve Rizespor'un 17 gollü futbolcusu Yannick Bolasie izledi.

38 haftada toplam 831 gol atıldı

Ligde bu sezon futbolseverler, toplam 831 gol izledi. En fazla gol sevinci ise 3. ve 29. haftada atılan 34 gol ile yaşandı. Lig'in 3. haftasında Bodrumspor'un evinde oynadığı Adanaspor mücadelesinde alınan 3-3'lük skor ile 29. haftada Denizlispor'un deplasmanda 5-2 mağlup olduğu Altınordu karşılaşması en fazla golün atıldığı haftada, en çok gole sahne olan müsabakalar oldu.

En fazla gol uzatmalarda geldi

Lig 2022-2023 sezonunda en fazla golün uzatma dakikalarında gelmesi de dikkat çekti. Maçların sonuna eklenen uzatma dakikalarında 70 gol olurken, ilk yarının sonuna eklenen bölümlerde ise 37 gol geldi. Söz konusu bölümlerin ardından sırasıyla 80'de 16, 90'da 15, 61'de ise 14 kez fileler sarsıldı.

Sakaryaspor, en çok kart gören takım oldu

Lig 2022-2023 sezonunda 84 sarı kartla en fazla sarı kart gören ve 7 kırmızı kartla en fazla kırmızı kart gören takım Sakaryaspor oldu. Sakaryaspor'u, sarı kart sıralamasında 83 sarı kartla Bandırmaspor ve 82 sarı kartla da Çaykur Rizespor takip etti. 7 kırmızı kart gören Tuzlaspor ve Yeni Malatyaspor da Sakaryaspor'la birlikte en fazla kırmızı kart gören diğer ekipler oldu.

Öte yandan 2022-2023 sezonunda en fazla sarı kartın çıktığı hafta 51 sarı kartla 6. hafta olurken, 6 kırmızı kartın çıktığı 7. hafta ise en fazla kırmızı kart gösterilen hafta olarak dikkat çekti.