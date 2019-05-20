Spor Toto 1. Lig'in panoraması

Lig'de 2018-2019 sezonu tamamlandı. Ligde Denizlispor ve Gençlerbirliği Süper Lig biletini alırken, Hatayspor, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor ise play-off vizesi aldı. Ligde bu sezon 804 gol atılırken; 81 kırmızı, bin 403 kez de sarı kart çıktı.

Lig'de 2018-2019 sezonunun perdesi kapandı. Ligde 72 puanla Denizlispor şampiyon olurken, Süper Lig'e ikinci bileti ise 70 puanla Gençlerbirliği aldı. Bir üst lige yükselecek son takımın belli olacağı play-off mücadelelerinde ise Hatayspor, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor ter dökecek. Lig'in panoramasından öne çıkan detaylar ise şu şekilde:

577 ayak, 135 kafa golü

1. Lig'de bu sezon oynanan maçların tümünde 804 kez gol sevinci yaşandı. Bu gollerin 577'si ayakla atılırken, futbolcular 135 kez de kafa ile fileleri sarstı. 73 defa beyaz nokta üzerinden gol sevinci yaşayan takımlar, 19 golde de kendi kalelerine meşin yuvarlağı gönderdi. Ligde en gollü hafta ise 29 golle 31. hafta oldu. Ligin gol krallığı tacını ise 29 golle Altay'ın forveti Paixao taktı.

81 kırmızı, bin 403 sarı kart

Ligde bu sezon oynanan maçlarda bin 403 sarı kart çıktı. Bu sezon çıkan kırmızı kart sayısı ise 81 oldu. Ligde en çok sarı kartı gören ekip 90 defa sararan Adana Demirspor olurken, en az sarı kartı 61 ile Eskişehir gördü. Mücadelelerde en fazla kırmızı kartı 11 defayla Birevim Elazığspor görürken, en az kızaran takımlar ise 1'er kartla Gazişehir Gaziantep ve Hatayspor oldu.

Teknik adamlardan bin 775 hamle geldi

Lig'de teknik direktörler mücadele esnasında bin 775 kez oyuncu değişikliği haklarını kullandı. Bu alandan en çok değişiklik hamlesini 102 ile Afyonspor, Boluspor ve İstanbulspor yaptı. Kulübeye en az başvuran ekip ise 85 değişiklik ile Balıkesirspor oldu.

Ligde en çok süreyi Erce Kardeşler aldı

Ligde en çok forma giyen oyuncu 34 maç sonucu 3 bin 60 dakika ile Altınordu'nun 25 yaşındaki kalecisi Erce Kardeşler oldu. Kardeşler'i 34 maç ve 3 bin 55 dakika ile Eskişehirsporlu Mehmet Özcan takip etti. Ligde en çok sahada kalan yabancı oyuncu ise 2 bin 391 dakikayla Altaylı Lopes Paixao.

Evinde kral Gençlerbirliği, deplasmanda ise Denizlispor

Süper Lig biletini alan Gençlerbirliği, bu sezon evinde en çok galibiyet alan takım oldu. Ankara temsilcisi sahasında oynadığı müsabakalardan 11 galibiyet çıkardı. Lig şampiyonu Denizlispor ise 12 galibiyetle deplasmanda en çok üç puan sevinci yaşayan ekip oldu.