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Spor Toto 1. Lig'in son hafta programı açıklandı

Spor Toto 1.

Lig'in 2021-2022 sezonu 38. hafta programı açıklandı.


Lig'in 2021-2022 sezonu 38. haftasında oynanacak maçların programı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıklanan mücadele programı şu şekilde:



20 Mayıs Cuma


17.00 Boluspor - Altınordu


17.00 Tuzlaspor - Samsunspor


20.00 Denizlispor - BŞB Erzurumspor


20.00 Balıkesirspor - Eyüpspor


20.00 İstanbulspor - Bandırmaspor



21 Mayıs Cumartesi


16.00 Ankara Keçiörengücü - MKE Ankaragücü


16.00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor


19.00 Kocaelispor - Adanaspor


19.00 Bursaspor - Menemenspor

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