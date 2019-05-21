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Spor Toto 2. Lig Play-Off Yarı Finali: Sarıyer: 0 - Sakaryaspor: 0

Spor Toto 2.

Lig Yarı Final müsabakasında Sarıyer, ilk maçta 4-0 mağlup olduğu Sakaryaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisinin olmadığı karşılaşma 0-0 sonuçlandı ve bu skorla Sakaryaspor, Play-Off finalinde mücadele etmeye hak kazandı.



Maçtan dakikalar


5. dakikada gelişen Sarıyer atağında sağ kanattan yapılan ortada Ali Kucik yerden vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.


22. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Berk İsmail, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak top üstten dışarı gitti.


42. dakikada Ferit'in pasında sağ kanattan hareketlenen Oğuz Kocabal direkt kaleye gönderdi ancak top az farkla auta çıktı.


59. dakikada Hüseyin'in şutunda savunmadan seken top Bertül'ün önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda kaleci Oğuz gole izin vermedi.


66. dakikada Zahit'e sert bir faul yaparak ikinci sarı kartını gören Nuri Fatih Aydın, kırmızı kartla Sarıyer'i 10 kişi bıraktı.


69. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Feyyaz'ın direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Oğuz son anda kornere çeldi.


85. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bertül uzaktan sert vurdu ancak meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.



Stat: Yusuf Ziya Öniş


Hakemler: Ali Şansalan, Sezgin Çınar, Muhammet Yumak


Sarıyer: Kubilay, Ozan, Abdullah, Mert, Feyyaz, Hüseyin, Bertül, Nuri Fatih, Alim (Doğukan dk. 75), Samet (Hakkı İsmet dk. 60), Ali Kucik (Yaser dk. 83 ?)


Teknik Direktör: Serdar Bozkurt


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Ferit, Berkay Can (Tevfik dk. 71), Ümit Yasin (Hakkı Can dk. 80), Canberk, Oğuz Kocabal, Savaş, Serkan (Umut dk. 46), Ferhat, Zahit, Berk İsmail


Teknik Direktör: Şaban Yıldırım


Kırmızı kart: Nuri Fatih Aydın (dk. 66) (Sarıyer)


Sarı kartlar: Ümit Yasin, Ferit (Sakaryaspor), Hüseyin, Hakkı İsmet (Sarıyer)

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