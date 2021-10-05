Spor Toto Şampiyonlar Kupası VakıfBank'ın

Spor Toto Şampiyonlar Kupası mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup eden VakıfBank, kupanın sahibi oldu.

Son Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley şampiyonu VakıfBank, yeni sezona kupayla başladı. Sarı-siyahlılar, Spor Toto Şampiyonlar Kupası mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek sezonun ilk kupasını kazandı. VakıfBank böylece Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı 4. kez müzesine götürmüş oldu.