İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Şampiyonlar Kupası VakıfBank'ın

Spor Toto Şampiyonlar Kupası mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 mağlup eden VakıfBank, kupanın sahibi oldu.

Spor Toto Şampiyonlar Kupası mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup eden VakıfBank, kupanın sahibi oldu.


Son Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley şampiyonu VakıfBank, yeni sezona kupayla başladı. Sarı-siyahlılar, Spor Toto Şampiyonlar Kupası mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek sezonun ilk kupasını kazandı. VakıfBank böylece Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı 4. kez müzesine götürmüş oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.