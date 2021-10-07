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Spor Toto Şampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ın

2021 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart, Spor Toto’yu 24-26, 25-22, 25-21, 22-25, 15-12’lik setlerle 3-2 yenerek ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

2021 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 24-26, 25-22, 25-21, 22-25, 15-12'lik setlerle 3-2 yenerek ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



Salon: TVF Başkent


Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İlknur Çakır


Ziraat Bankkart: Tuinstra, Bedirhan, Arslan, Atanasov, Samet, Ter Maat, Berkay (L) (Ahmet, Halil İbrahim)


Spor Toto: Burak, Sercan, Buchegger, Sharifi, Mert, Shoji, Serkan (L), Muhammed (L)


Setler: 24-26, 25-22, 25-21, 22-25, 15-12


Süre: 2 saat 48 dakika (35 32 33 33 23)

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