Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 0 - Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir, Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

35. dakikada Mounir'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Traore müsait pozisyonda yerden plase bir vuruş yaptı ancak kaleci Viviano gole izin vermedi.

45+5. dakikada ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner Erkin geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta Volkan Babacan'dan dönen topu Jimmy Durmaz tamamladı ancak meşin yuvarlağı az farkla yandan auta gönderdi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Osman Gökhan Bilir

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Deniz Türüç, Traore, Keny, Mounir

Yedekler: Deniz Dilmen, Hasan Ali Kaldırım. Touba, Caiçara, Serdar Gürler, Aleksic, Mesut Özil, Berkay, Szysz, Okaka

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Biraschi dk. 25), Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Ozdoev, Jimmy Durmaz, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne

Yedekler: Batuhan, Burak Kapacak, Caulker, Burak Bekaroğlu, Kerim Frei, Samed Onur, Levent Mercan, Colley, Lawrence

Teknik Direktör: Andrea Pirlo