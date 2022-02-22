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Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 0 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Başakşehir, 21.

hafta erteleme mücadelesinde Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


20. dakikada gelişen Konyaspor atağında Guilherme'nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Skubic kafayı vurdu ancak kaleci Volkan bu pozisyonda gole izin vermedi.


26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Berkay, 3 rakibinden sıyrılıp uzaktan plase bir vuruş çıkardı ancak top az farkla yandan auta gitti.


37. dakikada sağ kanattan bindiren Michalak, müsait pozisyondaki Soner'i gördü. Bu futbolcu, soldan savunmanın arkasına sarkan Bytyqi'ye pasını çıkardı. Bytyqi, ceza sahasına girer girmek aşırtma bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu


Başakşehir: Volkan, Ndayishimiye (Epureanu dk. 24), Duarte, Hasan Ali, Tolga, Serdar, Aleksic, Berkay, Chadli, Gulbrandsen


Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil, Şener, Muhammed Yazıcı, Lima, Emre Çolak, Batuhan, Güney, Atabey


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa, Adil, Guilherme, Hadziahmetovic, Michalak, Soner, Mpoku, Bytyqi, Cikalleshi


Yedekler: Eray, Erten, Barış, Ekrem, Rahmanovic, Çekici, Oğulcan, Hüseyin, Ahmed Hassan, Ahmet Karademir


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Bytyqi (dk. 37) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Hadziahmetovic (İH Konyaspor), Tolga Ciğerci, Hasan Ali (Başakşehir)

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