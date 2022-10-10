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Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 0 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 9.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, Sivasspor'u konuk etti. Misafir ekip, Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alırken Başakşehir de ilk kez mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Biglia geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğin hemen yanından auta çıktı.


82. dakikada Traore'nin pasında ceza sahası Aleksic topu kontrol etmek isterken savunma araya girdi. Ancak boşta kalan meşin yuvarlak tekrar Traore'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.


85. dakikada soldan bindiren Gradel, orta alanda müsait pozisyondaki Yatabare'ye pasını aktardı. Bu futbolcu bekletmeden savunma arkasına sarkan Sabia'yı gördü. Sabia karşı karşıya pozisyonda topu filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 0-2


90+1. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda savunmadan dönen top yeniden bu futbolcuda kaldı. Serdar'ın pasında Okaka sert vurdu ancak Ali Şaşal Vural bu pozisyonda da geçit vermedi, dönen topu savunma kornere yolladı.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel


Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Epureanu, Ndayishimiye, Lima (Hasan Ali dk. 46), Biglia, Traore, Berkay (Aleksic dk. 78), Deniz Türüç (Okaka dk. 63), Mounir (Muhammed Arslantaş dk. 83 ?), Keny (Serdar Gürler dk. 46)


Yedekler: Volkan Babacan, Azubuike, Nzaba, Ahmed Touba, Caiçara


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Charisis dk. 78), Erdoğan, Robin Yalçın (Hakan Arslan dk. 61), Njie (Gradel dk. 67), Sabia, Yatabare


Yedekler: Muhammed Yıldırım, Appindangoye, Cofie, Angielski, Kader Keita, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Sabia (dk. 45+1 ve dk. 85) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Ndayishimiye, Traore (Başakşehir)

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