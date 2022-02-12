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Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı yeni transferi Pizzi'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Chadli'nin yerden pasında ceza sahası dışında topla buluşan Pizzi, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi ve sert vurdu, kaleci Günay topu güçlükle çelmeyi başardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.


23. dakikada orta sahada topla buluşan Pizzi süratle rakip ceza sahasına yaklaştı. Bu noktada bir rakibini çalımlayan Portekizli futbolcunun yerden şutunda top direğin dibinden auta çıktı.


29. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Muhammed Demir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda Volkan Babacan topu güçlükle çıkarırken, savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.


34. dakikada topla çıkmak isteyen Ertuğrul, kayınca meşin yuvarlağı Okaka'ya kaptırdı. Bu futbolcunun pasında Trezeguet, ceza sahasına hareketlenen Pizzi'yi gördü. Portekizli futbolcu bekletmeden vurdu ve topu filelere gönderdi. 1-0



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Candaş Elbil


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Pizzi, Trezeguet, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Chadli, Okaka


Yedekler: Muhammed, Ravil, Şener, Lima, Deniz Türüç, Salih Uçan, Emre Çolak, Gulbrandsen, Ömer Ali Şahiner, Atabey Çiçek


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Tosca, Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, Vetrih, Mendyl, Recep Niyaz, Maxim, Muhammet Demir


Yedekler: Mustafa Bozan, Olkowski, Caulker, Messaoudi, Doğan Erdoğan, Sagal, Merkel, Stankovski, Börven, Berke Gürbüz


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Pizzi (dk. 34) (Başakşehir)


Sarı kart: Caiçara (Başakşehir)

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