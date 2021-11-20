Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir sahasında DG Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Nacer Chadli'nin sol kanatta içeriye girerken verdiği pasta Mahmut Tekdemir ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kurtardı.
17. dakikada ceza yayında bulunan Stefano Okaka'nın pasında ceza sahası içi sağ tarafında rakibin arkasına sarkan Fredrik Gulbrandsen'in vuruşunda meşin yuvarla ağlara gitti. 1-0
24. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Nacer Chadli'nin çevirdiği topta altıpasta bulunan Mahmut Tekdemir meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Başakşehr: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Fredrik Gulbrandsen, Nacer Chadli, Stefano Okaka
Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Alexandru Epureanu, Danijel Aleksic, Ahmed Kutucu, Peter Zulj, Emre Kaplan, Lucas Lima, Caiçara, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Dimitris Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ulvestad, Faysal Fajr, Pedro Henrique, Max Gradel, Kayode
Yedekler: Muammer Yıldırım, Isaac Cofie, Emre Satılmış, Kerem Atakan Kesgin, Samba Camara, Azubuike, Muhammed Emin Ergin, Özkan Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Leke James
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Fredrik Gulbrandsen (dk. 17), Mahmut Tekdemir (dk. 24) (Başakşehir)
Sarı kart: Ömer Ali Şahiner (Başakşehir)