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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Altay'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada ceza sahası içine sağ taraftan giren Kappel'in vuruşunda topu kaleci Ersin kornere çeldi.


23. dakikada Teixeira'nın ceza yayından verdiği pasta ceza sahası içinde topu alan Kenan'ın plase vuruşunda top kaleci Lis'te kaldı.


31. dakikada verkaç ile ceza sahasına giren Teixeira'nın vuruşunda kaleci Lis topu kornere çeldi.



Stat: Vodafone


Hakemler: Volkan Bayarslan, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan


Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Umut, Necip, Josef, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven


Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba, Mehmet Topal, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş


Teknik Direktör: Önder Karaveli


Altay: Lis, Cebrail, Björkander, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Zeki Thaciano, Kappel, Kazımcan, Pinares, Deniz Kadah


Yedekler: Cihan, Naderi, Ceyhun Gülselam, Ahmed Rayyan, Bamba, Tolga, Poko, Paixao, Eren


Teknik Direktör: Serkan Özbalta

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