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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Başakşehir: 0 (İlk Yarı)

Beşiktaş, Süper Lig’in 6.

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Salih Uçan, rakip ceza yayının sol tarafından sağ ayağı ile sert vuruşunda kaleci Volkan, kendi sağına gelen topu iki hamlede kontrol etti.


26. dakikada atak yönüne göre sağ taraftan topla beraber ilerleyen Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak Beşiktaş savunmasına çarparak kornere çıktı.


40. dakikada sağ taraftan Muleka'nın ortasında Kevin N'Koudou'nun arka direkte göğsüyle düzeltip yakın mesafeden vuruşunda Duarte araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesi güzel, Kemal Yılmaz


Beşiktaş: Emre Bilgin, Valentin Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Gedson Fernandes, Berkay Vardar, Jackson Muleka, Salih Uçan, Kevin N'Koudou, Wout Weghorst


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Sanuç, Montero, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Nathan Redmond, Kerem Kesgin, Oğuzhan Akgün, Umut Meraş, Tayfur Bingöl


Teknik Direktör: Valerien Ismael


Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Traore, Chouiar, Berkay Özcan, Keny


Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler, Daniel Aleksic, Patryk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ahmed Touba, Stefan Okaka, Caiçara


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

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