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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - B.B. Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 19.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Quaresma'nın şık ara pasında topla buluşan Ljajic'in ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şutu, az fakla auta çıktı.


8. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in savunma arkasına gönderdiği topta Burak Yılmaz'ın şutunu Sehic çeldi. Dönen topta Ljajic kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


32. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın, rakibini ekarte ederek çaprazdan sert şutunda Sehic topu güçlükle kornere çeldi.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet Çavuş


Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Mirin, Caner, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz


Yedekler: Utku, Roco, Oğuzhan, Musatafa, Atiba, Güven, Muhayer, Ersin, Caner, Larin


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Taylan, Gilles Sunu, Emrah, Rashad Muhammed


Yedekler: Hakan, Dos Santos, Munsy, Serkan, Hakan, Kanstrup, Opseth, Tshabalala, Kone


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Sarı kartlar: Necip, Burak Yılmaz (Beşiktaş)

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