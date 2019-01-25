Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - B.B. Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 19.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Quaresma'nın şık ara pasında topla buluşan Ljajic'in ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şutu, az fakla auta çıktı.
8. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in savunma arkasına gönderdiği topta Burak Yılmaz'ın şutunu Sehic çeldi. Dönen topta Ljajic kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
32. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın, rakibini ekarte ederek çaprazdan sert şutunda Sehic topu güçlükle kornere çeldi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet Çavuş
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Mirin, Caner, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz
Yedekler: Utku, Roco, Oğuzhan, Musatafa, Atiba, Güven, Muhayer, Ersin, Caner, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Taylan, Gilles Sunu, Emrah, Rashad Muhammed
Yedekler: Hakan, Dos Santos, Munsy, Serkan, Hakan, Kanstrup, Opseth, Tshabalala, Kone
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Sarı kartlar: Necip, Burak Yılmaz (Beşiktaş)