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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 8.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Szalai'nin pasında ceza yayı sol tarafında topla buluşan Valencia'nın çapraz pozisyondan plase vuruşunda top yandan auta çıktı.


31. dakikada Muleka'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı top ceza yayı önündeki Salih'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlağa Tayyip'in altıpas içinden yaptığı kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.


32. dakikada rakip yarı sahayı hızlı geçen Fenerbahçe'de, Pedro'nun ceza sahasına derinlemesine gönderdiği pasta Valencia sol çaprazda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Ok


Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Tayyip Sanuç, Romain Saiss, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Josef de Souza, Jackson Muleka, Dele Alli, Nathan Redmond, Wout Weghorst


Yedekler: Mert Günok, Umut Meraş, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Tayfur Bingöl, Cenk Tosun, Oğuzhan Akgün


Teknik Direktör: Valerien Ismael


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Atilla Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Willian Arao, Lincoln, İrfan Can Kahveci, Enner Valencia, Joao Pedro


Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ezgjan Alioski, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Emre Mor, Diego Rossi, Serdar Dursun, Michy Batshuayi


Teknik Direktör: Jorge Jesus


Sarı kartlar: Crespo (Fenerbahçe), Masuaku (Beşiktaş)

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