Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 8.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 0-0 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada ceza sahası içinde karambolde topu önünde bulan Atilla Szalai'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
72. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Enner Valencia'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.
78. dakikada Rachid Ghezzal'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Wout Weghorst'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
87. dakikada Rachid Ghezzal'ın sol kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Tayyip Sanuç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.
87. dakikada sağ kanattan Valentin Rosier'in ortasında ceza sahası içinde bulunan Wout Weghorst'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
89. dakikada Rachid Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Wout Weghorst'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten oyun alanına döndü.
90+1. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunana Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.
90+3. dakikada Rachid Ghezzal'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içinde Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Ok
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Tayyip Sanuç, Romain Saiss, Arthur Masuaku (Umut Meraş dk. 88 ?), Salih Uçan (Gedson Fernandes dk. 73), Josef de Souza, Jackson Muleka (Tayfur Bingöl dk. 73), Dele Alli (Rachid Ghezzal dk. 72), Nathan Redmond (Cenk Tosun dk. 82 ?), Wout Weghorst
Yedekler: Mert Günok, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Oğuzhan Akgün
Teknik Direktör: Valerien Ismael
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Atilla Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Diego Rossi dk. 89 ?), Miguel Crespo (Mert Hakan Yandaş dk. 70), Willian Arao, Lincoln (Ezgjan Alioski dk. 86 ?), İrfan Can Kahveci (Bright Osayi-Samuel dk. 70), Enner Valencia, Joao Pedro (Michy Batshuayi dk. 70)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Arda Güler, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Sarı kartlar: Crespo, Michy Batshuayi (Fenerbahçe), Masuaku, Gedson (Beşiktaş)